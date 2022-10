Hy-Line päsentiert unter anderem die Conduit-300-Serie auf der Electronica.

Hy-Line Communication Products, Spezialist für Funkkomponenten sowie für Systeme und Komplettlösungen für das Internet of Things, will auf der kommenden Electronica-Messe (15. bis 18.11.22) neue Kommunikationslösungen für das Internet of Things seines Partners Multitech zeigen.

Die Conduit-300-Serie biete ein programmierbares Gateway mit LoRa als Ethernet-Backhaul mit optionalen PoE-, 4G-LTE-Mobilfunk- und WLAN-Optionen und einem GNSS-Modul für LoRaWAN-Paket-Zeitstempelung und Geolokalisierung sowie optimierter Edge-to-Cloud-Verwaltung.

Der Conduit AP als LoRa-Access-Point biete Ethernet RJ-45 10/100 BaseT für IP-Backhaul, optional auch 4G-LTE und externe Antennen. LoRa-Netzwerk-Server und Packet Forwarder seien integriert.

Die MultiConnect eCell ist eine LTE-Mobilfunk-zu-Ethernet-Brücke der MTE-Serie und unterstütze unter anderem die CBRS-Bänder 48, 42 und 43 für dedizierte und private LTE-Netze. Sie sei zertifiziert und vom Netzbetreiber zugelassen mit 4G-LTE plus 3G-HSPA+- und 2G-Fallback für EU/GB/AU-Netze.