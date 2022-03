Kooperation bei intelligenter industrieller Datenkommunikation

Um die Brücke zwischen IT und OT zu schlagen, wollen in Zukunft zwei Digitalisierungsanbieter enger zusammenarbeiten: Insys icom, Hersteller für industrielle Datenkommunikation und Vernetzung, bietet seine IoT-Lösungen ab sofort beim IT-Distributor Ingram Micro auch für den Mittleren Osten und Afrika (MEA) an. Eine Zusammenarbeit mit den anderen Geschäftsbereichen von Ingram Micro in Europa bestehe bereits seit mehreren Jahren, so eine Mitteilung.

Der Mehrwert von Industriedaten entsteht erst, wenn sie zu verwertbaren Informationen werden – und genau dort setzte Insys icom mit seinem Ökosystem aus Routern, Gateways, Anwendungssoftware und Managed Services an. Der betreffende Geschäftsbereich treibe weltweit industrielle IoT-Projekte voran und schaffe zuverlässige Lösungen für vielfältige Anwendungen. In der Energiebranche und im Maschinen- und Anlagenbau fest etabliert, sei das Unternehmen bereits europaweit in der IT-Distribution vertreten. Nun expandiert Insys icom in der MEA-Region und erhält dabei Unterstützung vom Distributionsprofi Ingram Micro und dessen Niederlassung in Dubai.

Sun Spornraft, Vice President Sales and Marketing bei Insys icom, sagte dazu: „In der MEA-Region sehen wir große Potenziale, insbesondere für den Energiesektor sowie für Wasser- und Umwelttechnologien.“ Gemeinsam biete man Lösungen für Fernwartung und Zustandsüberwachung an, die helfen, Informationen mit Mehrwert aus industriellen Daten zu gewinnen.