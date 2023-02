Snom Technology will auf der diesjährigen Integrated Systems Europe (ISE) in Barcelona vom 31. Januar bis 3. Februar 2023 (Fira Barcelona) seine neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der IP-Telefonie zeigen. Vertreten sind unter anderem zwei bereits im Fachhandel verfügbare Telefone der neuen D8XX-Serie, das D862 und das D865 mit eingebautem Wi-Fi, der erste Prototyp des Android-basierenden Tischtelefons Snom D895 sowie optimierte Konferenz- und IP-DECT-Lösungen für hybride Arbeitsmodelle.

Mit dem D865 (Bild oben) habe man einen echten Allrounder auf den Markt, so Snom. Ab sofort im Fachhandel verfügbar, erfülle das IP-Telefon mit WLAN, Bluetooth und modernsten Techniken alle Erwartungen von KMUs und mobilen Anwendern an flexibel und vielfältig einsetzbaren Telekommunikationslösungen, so die Ankündigung. Das Gerät verfüge über zwei Gigabit-LAN-Ports und integriertes WLAN für ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Wahl der Platzierung und der Anschlussart – eine Option, die sich im Rahmen hybrider Arbeitsmodi (zu Hause oder gar in Büros ohne fest zugewiesene Arbeitsplätze) als besonders nützlich erweisen sollen.

Bei der Auswahl des mit dem Telefon einzusetzenden Zubehörs profitiere der Nutzer ebenfalls von großer Freiheit: Das IP-Endgerät biete unter anderem Bluetooth 5 für die Anbindung von Bluetooth-Headsets oder die Möglichkeit, über einen entsprechenden Snom-DECT-Dongle an einem der beiden USB-Ports ein DECT-Headset oder eine tragbare, DECT-Konferenzlösung für eine hohe kabellose Reichweite am Telefon zu betreiben.

Mit dem IP-Tischtelefon Snom D862, das ebenfalls ab sofort im Fachhandel verfügbar ist, präsentiert der Hersteller zudem ein Einstiegsmodell mit zahlreichen Funktionen. Zu den Stärken des neuen D862 gehören laut Snom ein bestechendes Design und eine kristallklare Klangqualität. Durch eine optimierte Unterdrückung der Hintergrundgeräusche eigne sich dieses Tischtelefon auch für den Einsatz in lauten Umgebungen, etwa Hotellobbys, Lagerhallen oder Räumlichkeiten mit störender Geräuschkulisse.

Auch Großunternehmen mit zahlreichen Arbeitsstationen können von diesem formschönen, preislich attraktiven IP-Endgerät profitieren, ohne Kompromisse hinsichtlich der Sicherheit und Flexibilität eingehen zu müssen, so Snom weiter.