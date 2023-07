Virtuelle oder hybride Fachmessen sind inzwischen normal. Insbesondere für die Medizin-Branche, in der Zeit zählt, ist dies ein immenser Gewinn. Zumal sich Video-Aufzeichnungen der Vorträge oder Podiumsdiskussionen 24/7 speichern lassen. Das verfügbare Wissen ist so jederzeit und von überall aus zugänglich. Das sehen auch die Fachleute der Kenes Group so – und gehen sogar noch einen Schritt weiter: Als Anbieter für Konferenz-Management hat das Unternehmen eine E-Learning-Plattform entwickelt, die auf einer intelligenten Videobibliothek mit den Inhalten zahlreicher medizinischer Kongresse basiert.

Bei der technischen Umsetzung setzt das Unternehmen mit Hauptsitz in Genf auf den amerikanisch-israelischen Video-Experten AnyClip. Mit der auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Cloud-Lösung von AnyClip sollen sich die in den Videos enthaltenen Daten vollständig ausschöpfen lassen.

Ausgangspunkt für das Projekt war das Ziel der Kenes Group einen „One-Stop-Shop“ für die Medizin-Branche zu entwickeln: eine multidisziplinäre digitale Plattform, auf der medizinisches Fachwissen gebündelt zur Verfügung gestellt wird. Die Kenes Group leistetet in den vergangenen Jahren bereits Pionierarbeit in der Weiterbildung und entwickelte in enger Zusammenarbeit mit Fachleuten aus dem Gesundheitswesen UNLOK. Diese Plattform gibt Ärztinnen und Ärzten die Möglichkeit, sich über verschiedene Lernmethoden zu bestimmten Fachbereichen zu informieren sowie sich in einem gesicherten Umfeld weltweit zu vernetzen. Im Januar 2023 ist die neue Videobibliothek als Ergänzung der bestehenden Plattform live gegangen ist. Von der Idee zum Launch dauerte es nur vier Monate.

Was aber unterscheidet die Lösung von zahlreichen anderen Online-Videobibliotheken und Weiterbildungsmöglichkeiten? „Die AnyClip-Lösung basiert auf künstlicher Intelligenz“, erläutert Gil Becker, Präsident und CEO bei AnyClip. „Dadurch wird aus einer ganz normalen Video-Datei ein hochintelligentes Medium, das jede gesagte oder geschriebene Information verschlagwortet.“ Diese Verschlagwortung ermöglicht eine In-Video-Suche, die funktioniert wie die Textsuche in einem Word-Dokument. Jede enthaltene Information ist binnen Sekunden auffindbar. Außerdem können automatisch Kapitel und Zusammenfassungen erstellt werden.

„Aus einem zweistündigen Vortrag wird ein sechsminütiges Highlights-Video, auf Grundlage individuell selektierter Daten“, so Becker. Die SaaS-Plattform von AnyClip filtert dabei die Videoinhalte nach den von dem Nutzer festgelegten Parametern. „Medizinische Fachleute sind extrem beschäftigt und haben oft nur sehr wenig Zeit“, ergänzt Audrey Alloul, Chief Digital Officer der Kenes Group. „Uns war es wichtig eine Lösung anzubieten, in der Mediziner in wenigen Sekunden exakt die Informationen finden, nach denen sie suchen.“ Bei Bedarf werden automatisch Untertitel oder Übersetzungen eingesetzt. Zur Verfügung stehen über 100 Sprachen.

Die KI ist zudem in der Lage, automatische Messungen der Interaktionen vorzunehmen: Es wird geprüft, welche Inhalte und Links wie oft in einem Video angeklickt werden oder nach welchen Begriffen gesucht wird. Funktionen, die laut Kenes Group erfolgsentscheidend sind: „Die automatische Interaktions-Analyse ist für uns extrem wichtig, um unsere Inhalte kontinuierlich zu verbessern und anzupassen“, so Alloul. Die Videos – seien es Webinare oder Aufzeichnungen von Kongressen – werden darüber hinaus automatisch in der Plattform kategorisiert und dem entsprechenden Themen-Hub zugeordnet.

Neben der neuen Videobibliothek gibt es bei UNLOK auch Live-Streamings von medizinischen Webinaren und Veranstaltungen sowie ein Learning Management System (LMS) mit E-Learning-Kursen. Registrierte Nutzer können sich darüber hinaus direkt über eine Chat- und Call-Funktion vernetzen und austauschen; dies umfasst Meetings und Gruppen-Diskussionsräume. Die Nutzer können zudem Kommentare abgeben und Fragen stellen. „Auf diese Weise schaffen wir ein lernortübergreifendes Netzwerk für den kontinuierlichen globalen Austausch innerhalb der medizinischen Gemeinschaft", so Alloul.

Aktuell sind über 2.700 User auf UNLOK registriert, die sich über die Fachgebiete Autoimmunität, Diabetes, Neurologie und „Hospital at Home“ informieren können. Für die Zukunft ist die Implementierung weiterer medizinischer Disziplinen geplant. Außerdem möchte Kenes in Zusammenarbeit mit AnyClip ähnliche Lösungen für weitere Branchen anbieten. „Eine intelligente Videobibliothek ist im Prinzip für jede Branche denkbar, in der eine stetige Wissensaneignung stattfindet, also zum Beispiel das Rechts- oder Finanzwesen “, betont Alloul. Auch das Portfolio an AnyClips KI-Anwendungen wird kontinuierlich erweitert. Becker sagt: „Erst kürzlich haben wir eine Integration von Chat GPT durchgeführt. Das Tool erstellt nun automatisch Beschreibungstexte für Videos.“

Auch bei der bestehenden Plattform arbeiten Kenes und AnyClip kontinuierlich zusammen. „Wir sprechen uns alle paar Wochen und überlegen gemeinsam, was wir noch optimieren können. AnyClip setzt unser Feedback schnell und unkompliziert um. Diese effiziente Zusammenarbeit schätzen wir sehr“, resümiert Alloul.