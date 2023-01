Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser stellte eine Cloud-Telefonanlage als Erweiterung des Produktportfolios für Geschäftskunden vor. Business-Anwender haben nun die Wahl zwischen der skalierbaren Cloud-Telefonanlage und einem klassischen IP-Telefonanschluss.

Deutsche Glasfaser Business bietet seiner Anwenderschaft nun als Ergänzung zum Glasfaseranschluss neben SIP-Anschlüssen seit Januar 2023 auch die Cloud-Telefonanlage an. So möchte der Digitalversorger laut eigenen Angaben ein höheres Maß an Flexibilität für die Arbeit im Home-Office oder an anderen Standorten ermöglichen.

Die Cloud-Telefonanlage ist eine skalierbare, effiziente und moderne Business-Lösung mit hoher Sprachqualität, die grundsätzlich für jede Unternehmensgröße geeignet und leicht administrierbar ist, so das Versprechen. Als variable All-in-One-Lösung verfüge sie über 100 Telefoniefunktionen, wie zum Beispiel Weiterleitungen, Mobile- und Softphone-Integration, Fax2Mail und viele mehr.

Durch die netzbasierte Bereitstellung soll die Anwenderschaft Kosten für Anschaffung und Wartung einer stationären Telefonanlage einsparen können. Einrichtung und Administration der Cloud-Telefonanlage erfolgen schnell und einfach über ein Browser-basiertes Web-Portal, so die weiteren Angaben.

Zudem stehen über einen Hardwareshop Telefone und Konferenzsysteme von Herstellern wie Gigaset, Snom und Yealink zur Verfügung. Festnetz- und Mobilfunk-Flatrates innerhalb Deutschlands könne man in der Premiumvariante optional hinzubuchen. Die Ausfallsicherheit der Lösung lasse sich durch redundante Server-Infrastruktur in deutschen Rechenzentren gewährleisten. In Kombination mit einem Glasfaseranschluss sichern sich Unternehmen mit den Business-Telefonielösungen eine zukunftsfähige und stabile Kommunikation, so das weitere Versprechen.

Die Telefonielösungen sind für alle Business-Tarife von Deutsche Glasfaser als Option zum Glasfaseranschluss ab sofort verfügbar.