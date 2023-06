„Wir sind die Stauer, wir stehen auf Stau, wir finden jeden Stau eine Schau“, dichtete einst Blödelbarde Mike Krüger in seiner Verkehrsstockungshymne „Stau mal wieder“. Heute hingegen sagt man nicht mehr „Stau“, es heißt jetzt „Remote Work“. Damit man auch unterwegs an Videokonferenzen teilnehmen kann, haben diverse Audi-Modelle künftig Ciscos Webex-App an Bord.

In Kooperation mit dem Softwarehaus Cariad der Volkswagen Group und der Samsung-Tochter Harman soll Webex ab Juli 2023 als erste Collaboration-App in ausgewählten Audi-Modellen verfügbar sein: in den Modellen A4 bis 8, Q5, Q8 E-tron und E-tron GT.

Den App Store dafür haben Cariad und Harman entwickelt. Er soll sicherstellen, dass die Apps im Fahrzeug Volkswagens Security- und Safety-Anforderungen entsprechen.

Die Webex-App lasse sich von dort herunterladen, ohne ein Telefon für die Einrichtung zu erfordern, so Cisco. Die App erscheine dann direkt auf dem Touchscreen des Infotainment-Systems. Die Anwenderschaft könne nahtlos von Webex-Meetings auf ihren Mobilgeräten zu Besprechungen im Fahrzeug wechseln.

Webex schaltet laut Cisco-Angaben während der Fahrt automatisch in den Audiomodus. So könne man an Meetings teilnehmen, ohne den Blick von der Straße zu nehmen.

Ist das Fahrzeug geparkt, seien hingegen zahlreiche Collaboration-Funktionen verfügbar, darunter neben Video auch die Nutzung von Emojis, Echtzeit-Untertiteln und geteilten Inhalten der Gesprächspartner. Für Informationssicherheit sorge eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und das Schützen der Meetings durch Passwörter.

Für eine bessere Audioqualität im Fahrzeug biete Webex integrierte KI-Funktionen wie Geräuschunterdrückung und Sprachoptimierung. Dies soll sicherstellen, dass bei Konferenzen störende Hintergrundgeräusche wie Straßen- oder Baustellenlärm ausgeblendet bleiben.



„Unser Ziel ist es, dass Arbeiten überall dort möglich ist, wo Menschen sich aufhalten und arbeiten wollen,“ so Uwe Peter, Geschäftsführer von Cisco Deutschland. „Da ist gerade das Auto in Deutschland ein zentraler Ort.“

Für Geschäftsreisende haben Ferienbeginn und Steckensperrung somit einen Teil ihres Schreckens verloren – zumindest in jenen Fällen, in denen das Online-Meeting spannender ist, als im Stau zu stehen.