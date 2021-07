Entrust, Anbieter für Sicherheits- und Authentifizierungstechnik, gab die allgemeine Verfügbarkeit seiner Verified-Mark-Zertifikate (VMCs) zur Unterstützung des „Brand Indicators for Message Identification“-Standards(BIMI) für starke E-Mail-Authentifizierung bekannt. Dieser Schritt folgt auf die Ankündigung von Google, BIMI generell in Gmail zu unterstützen.

BIMI ist eine branchenübergreifende Initiative, die Übertragung und Verwendung von Markenlogos in E-Mails zu standardisieren. Da E-Mails für Unternehmen als Kommunikationskanal mittlerweile eine zentrale Bedeutung einnehmen, könnte BIMI die breite Akzeptanz der E-Mail-Authentifizierung erhöhen, ohne Absender in ihren Branding-Möglichkeiten einzuschränken. E-Mail-Empfänger, die unterstützte E-Mail-Anbieter wie beispielsweise Gmail nutzen, bekommen in ihren E-Mails die verifizierten Markenlogos von BIMI-Anwendern angezeigt.

Die Verwendung von BIMI erfordert ein Verified-Mark-Zertifikat (VMC) von einer autorisierten Zertifizierungsstelle, das mit der DMARC-Protokollrichtlinie (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) einer Organisation zusammenarbeitet.

