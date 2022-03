Verbessertes IoT-Management und 5G as a Service

Cisco hat sein erweitertes Internet-of-Things-Portfolio (IoT) vorgestellt. Service-Provider sollen damit LPWAN/4G/5G-IoT-Konnektivität für aktuelle und kommende Anwendungsfälle einfach verwalten können. Darüber hinaus startet das Angebot Private 5G. Unternehmen sollen damit IoT-Projekte in sehr großem Maßstab durchführen können, um ihre Produktivität zu steigern.

Unternehmen benötigen einfache Lösungen für die Verbindung und Verwaltung günstiger, meist stationärer Geräte, die in großem Umfang im Einsatz sind (Mass IoT). Dazu gehören etwa Stromzähler, medizinische Geräte und Sensoren in der Landwirtschaft.

Das IoT Control Center erfülle diese Anforderungen mit sicherem Konnektivitäts-Management, das man speziell für weniger komplexe IoT-Geräte für den Einsatz in großem Maßstab entwickelt hat. Das IoT Control Center verwalte heute fast 200 Millionen Geräte in allen lizenzierten Mobilfunknetzen (LPWAN/4G/5G). So sollen Unternehmen die Flexibilität erhalten, das für ihren Anwendungsfall am besten geeignete Netz zu wählen.

Aufgrund des geringen Bandbreitenbedarfs und der vorhersehbaren Nutzungsmuster sind stationäre Geräte häufig über weite Gebiete mit 3GPP-LPWAN-Netzen verbunden. LPWAN unterstützt eine breite Palette von IoT-Anwendungsfällen. Die Fernverwaltung dieser Geräte ist weniger komplex als beispielsweise bei vernetzten Autos, die eine kontinuierliche, funktionskritische Datenerfassung in Echtzeit erfordern.

Mit den Lösungen rund um das IoT Control Center, das als Abo-Service bereitsteht, können Service-Provider laut Cisco alle diese Anwendungsfälle in Unternehmen über eine einzige Plattform abdecken. Das Paket reduziere die Komplexität und die Kosten des Konnektivitäts-Managements, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.

Der Technik-Trias aus Private 5G, Wi-Fi 6 und IoT hat das Potenzial Branchen zu verändern und hybride Arbeit neu zu definieren. Das Angebot Private 5G sieht Cisco als Ergänzung und nicht als Ersatz für Wi-Fi oder Ethernet. Es lasse sich in entsprechende Management-Systeme integrieren.

Die Lösung basiert auf der mobilen 5G-Core-Technik und dem IoT-Portfolio aus dem Hause Cisco. Dieses umfasse IoT-Sensoren und -Gateways, Software zur Geräteverwaltung sowie Monitoring-Tools und Dashboards.

Das Angebot stehe gemeinsam mit Service-Providern und Systemintegratoren bereit. Es soll die technischen, finanziellen und betrieblichen Risiken für private 5G-Netzwerke in Unternehmen reduzieren. Private 5G lasse sich zudem in bestehende Systeme integrieren, die unter anderem auf Wi-Fi 5/6/6E basieren. Außerdem können IT-Teams über ein einfaches Management-Portal Richtlinien und Identitäten sowohl für WLAN als auch für 5G verwalten, so die weiteren Angaben. Mit nutzungsabhängigen Preismodellen sollen Unternehmen darüber hinaus ohne Vorlaufkosten für die Infrastruktur Geld sparen und die Services nach Bedarf erweitern können.