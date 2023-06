DTEN, Anbieter von Videokonferenzlösungen, gab die Markteinführung der All-in-one-Collaboration-Lösung D7X Dual und des Vue Pro bekannt. D7X Dual ist eine Windows-basierte Lösung, die eine dynamische Zusammenarbeit am hybriden Arbeitsplatz ermöglichen soll. Sie verfügt über zwei interaktive Displays, moderne audiovisuelle Geräte, integrierte KI-Erweiterungen und kollaborative Touchscreens für Whiteboarding. Vue Pro ist ein Kamerasystem, das mit vier 4K-Kameras ausgestattet ist und das man speziell für die D7X-Windows-Edition entwickelt hat.

Mit zwei 75-Zoll-Ultra-HD-4K-Bildschirmen bietet das D7X Dual große Displays für die Zusammenarbeit. Die breite 120-Grad-4K-Kamera befindet sich zentral zwischen beiden Bildschirmen, sodass sich die Teilnehmer des Meetings auf Augenhöhe erfassen lassen. Darüber hinaus verfügt das D7X Dual über das Vue Pro, ein zusätzliches 4x4K-Kamerasystem, das die Zoom-Funktionen für „Meeting-Equity“ (Gleichberechtigung in Besprechungen) und hybride Arbeitsbereiche erweitert.

Die Bildausgabe hat der Anbieter nach eigenen Angaben mit leistungsstarkem Ton kombiniert. Dafür kommt beim D7X ein Array aus 15 Mikrofonen zum Einsatz, das jede Stimme im gesamten Konferenzraum klar und deutlich aufnimmt. Eingebaute Lautsprecher auf der Vorderseite sollen für eine außergewöhnliche Klangwiedergabe sorgen und KI-Funktionen die Audioqualität mit proprietären Algorithmen zur Rauschunterdrückung und Echounterdrückung verbessern.

Das System zeichne sich durch eine einfache Plug-and-Play-Einrichtung aus. In Verbindung mit dem anbietereigenen Mate-Tablet können die Nutzer Zoom-Room-Meetings bequem von jedem Ort im Raum aus steuern und die Raumplanung vornehmen.

Vue Pro ist mit vier 4K-Kameras ausgestattet, die sowohl die nahen als auch die fernen Teilnehmer im Raum einwandfrei erfassen und gleichzeitig den entfernten Teammitgliedern individuell eingerahmte Teilnehmeransichten in Augenhöhe bieten sollen. Anstatt alle Teilnehmer mit der gleichen Auflösung und dem gleichen Blickwinkel zu erfassen, verwende die Vue Pro mehrere Objektive, um sowohl breite als auch schmale Sichtfelder zu erfassen. Mit intelligenten KI-Funktionen optimiere die Vue Pro die Videoausgabe.

Darüber hinaus sorge die Vue Pro für ein unverfälschtes und klares Bild aus jeder Entfernung. Unabhängig davon, ob die Teilnehmer in einem Abstand von zwei, vier oder zehn Metern von der Kamera entfernt sind: jeder Teilnehmer erhält ein gleichbleibend hochwertiges Videobild, so das Versprechen.

Vue Pro beseitige zudem häufig vorkommende visuelle Verzerrungen wie den „Fischaugen“-Effekt und sorge für eine scharfe Auflösung und ein natürliches Seherlebnis. Die Lösung beseitige auch die üblichen Probleme, die bei PTZ-Kameras (Pan-Tilt-Zoom) auftreten. Driftende Videos, ruckartige Kamerabewegungen und enge Fokusfelder treten so nicht mehr auf, so der Anbieter weiter. Die KI-Funktionen des Kamerasystems sollen für reibungslose und nahtlose Videokonferenzen sorgen, ohne dass eine manuelle Steuerung erforderlich sei. Das System passe die Videoeinstellungen automatisch in Echtzeit an und optimiere sie, sodass sich die Benutzer ohne Ablenkung ganz auf die Besprechung konzentrieren können.