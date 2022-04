Webex-Konferenz im Auto

Cisco hat diverse neue Anwendungen und Funktionen in Webex integriert. Eine Kooperation mit Ford soll dabei die Teilnahme an Meetings im Auto ermöglichen.

Eine branchenweit einmalige Partnerschaft mit Ford bringt laut Cisco-Angaben Webex Meetings in Fahrzeuge, die damit zum mobilen Büro werden. (Oder zumindest zu einem Remote Office für flexibel wechselnde Standorte – schließlich muss es keine gute Idee sein, Videoconferencing zu nutzen, während das Auto tatsächlich gerade „mobil“ ist.)

Ford integriert dazu laut Cisco-Bekunden in seine neuen Elektroautos einen 15,5-Zoll-Bildschirm mit dem Entertainment-System Sync 4A. Dessen Browserfunktion sei nun für die Verbindung mit Webex freigeschaltet, in Kürze soll es eine native Webex-App auf dem Sync-4A-Display geben. Damit, so Cisco können alle Insassen auch während der Fahrt per Audio auf sichere Weise an Webex-Meetings teilnehmen – für Videokonferenzen rät auch Cisco selbst zum Zwischenhalt auf einem Parkplatz.

Mit Webex Go lassen sich Webex-Call-Funktionen über eine Geschäftsleitung auf dem persönlichen Mobiltelefon verwenden.

Seit dem 31. März ist zudem Webex Go verfügbar. Damit lassen sich Webex-Call-Funktionen über eine eigene Geschäftsleitung auf dem persönlichen Mobiltelefon nutzen. Dies bietet laut Herstellerangaben den Vorteil qualitativ hochwertiger Geschäftsanrufe und erweiterter Funktionen für die Zusammenarbeit. Das Verfahren nutze eine zweite Telefonleitung, die gleichzeitig die Identität des Nutzers schütze.

Des Weiteren unterstützen Webex-Geräte nun laut Hersteller auch Apple AirPlay. Dadurch können Benutzer etwa der Room-, Desk- und Board-Serie eine Funkverbindung per iPhone, iPad und Mac herstellen. So sollen sich auf einfache Weise Inhalte gemeinsam nutzen oder Bildschirme in einem Meeting spiegeln lassen, ob im Besprechungsraum oder per Videoanruf. Auch per Funk sei dabei ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet, betont Cisco.

Erweiterte Hot-Desking-Funktionen in der Webex-Desk-Serie sollen es erleichtern, den persönlichen Arbeitsbereich überallhin mitzunehmen. Nach Anmeldung über das Webex-Konto könne ein Nutzer seine Kalendertermine und letzten Anrufe in ein gemeinsam genutztes Desktop-Gerät importieren und dieses für den Tag reservieren – einfach per Scan eines QR-Codes oder das Einstecken seines Laptops.

Und schließlich soll es eine weitere Neuerung erleichtern, hybride Veranstaltungen in Pandemiezeiten zu planen und durchzuführen. Für die einfache Einhaltung von Hygienevorschriften vor Ort arbeitet Webex Events – das auf der Technik des letztes Jahr akquirierten Event-Management-Startups Socio basiert – nun mit der Health-Pass-App des Anbieters Clear zusammen. Dies ermögliche den Nachweis von Impfungen oder Testergebnissen über Webex in Verbindung mit der verifizierten Identität eines Teilnehmers.