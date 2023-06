Ivo Ivanov, CEO von DE-CIX.

DE-CIX, Internet-Exchange-Betreiber mit dem weltweit größten netzbetreiber- und rechenzentrumsneutralen Interconnection-Ökosystem, treibt nach eigenen seine Expansion mit den Internet Exchanges in Esbjerg und Kopenhagen (Dänemark) weiter voran. Die Internetknoten sind nun in den Rechenzentren von Bulk Data Centers (DK01) und Digital Realty (CPH1, CPH2 und CPH3) einsatzbereit. Weitere aktivierte Standorte will man „zu gegebener Zeit“ bekannt gegeben.

Die DE-CIX Internet Exchanges in Dänemark basieren auf der hauseigenen Apollon-Interconnection- und Cloud-Plattform, die Cloud-Routing-Services für Unternehmen jeder Größe umfasst. Angeschlossene Kunden können damit ihre Hybrid- und Multi-Cloud-Szenarien verwalten und die Kontrolle über ihre Daten jenseits des öffentlichen Internets behalten.

Mit dem Ansatz Ein Zugang, alle Clouds und alle Netze bringe man nun seinen InterconnectionFLEX-Service nach Dänemark, so der Anbieter. Das Angebot umfasst für Unternehmen ein komplettes Interconnection-Paket als ganzheitliche Lösung für Peering, Cloud-Konnektivität und Private Network Interconnects (PNIs).

Darüber hinaus will DE-CIX in Dänemark als digitaler Knotenpunkt für die regionale Konnektivität fungieren. Die Internetknoten ermöglichen die Zusammenschaltung lokaler Netzwerke mit niedriger Latenz und die Lokalisierung globaler Inhalte. Gleichzeitig erhöhe sie die Stabilität, Skalierbarkeit und Sicherheit des Netzwerks. Die DE-CIX Plattform für Peering- und Cloud-Konnektivität biete zudem fortschrittliche Service-Funktionen und Automatisierung, einschließlich des Zugangs zum DE-CIX-Self-Service-Portal und der hauseigenen API.

„DE-CIX ist stolz darauf, Interconnection-Services in Dänemark anzubieten und unsere hochmoderne Plattform einer stark digitalisierten Gesellschaft bereitzustellen. Die Menschen und Unternehmen in Dänemark verdienen die effizienteste Interconnection mit einer sicheren, dedizierten und schnellen Verbindung zu Clouds, Inhalten und Anwendungen. Mit den neuen Internet Exchanges in Dänemark wird nicht nur die Zusammenschaltung von Netzen aus den nordischen Regionen, sondern auch der Zugang zum weltweit größten Ökosystem für Rechenzentrum- und Netzbetreiber-neutrale Interconnection möglich. Firmen aus Dänemark und international agierende Unternehmen behalten die Kontrolle über ihre geschäftskritischen Daten mit der geringstmöglichen Latenz und den höchsten Sicherheitsstandards. Dabei wird außerdem die beste Performance für Anwendungen gewährleistet. Wir stehen an der Schwelle zu einem neuen digitalen Zeitalter, in dem hinsichtlich der Infrastruktur für das immersive Internet und seiner Anwendungen jede Millisekunde zählen wird. DE-CIX wird die Anforderungen an Interconnection in Dänemark heute und in Zukunft erfüllen“, sagte Ivo Ivanov, CEO von DE-CIX.