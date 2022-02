Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung zur Vertiefung der Kooperation im Wolfsburger Nordkopf Tower (v.l.n.r.): Anatoli Seliwanow (Leiter Betrieb Wobcom), Dr. Frank Kästner (Vorstand Stadtwerke Wolfsburg und Geschäftsführer Wobcom), Giovanni Coppa (Leiter des Rechenzentrums), Stefan Tettenborn (Senior Regional Sales Manager - GER Public - Northern States and Districts), Dalibor Drezjnak (Leiter Unternehmensentwicklung und Kommunikation Stadtwerke Wolfsburg), Jürgen Pruss (CTO Government Dell Technologies).

Die Stadtwerke Wolfsburg und ihre Telekommunikations-Tochter Wobcom intensivieren nach eigenen Angaben die Zusammenarbeit mit Dell Technologies. Die drei Partner wollen gemeinsam zentrale Smart-City-Datenplattformen für Wolfsburg und Kommunen deutschlandweit entwickeln. Dies haben sie in einer Absichtserklärung vereinbart.

Dell Technologies, die Stadtwerke Wolfsburg und Wobcom wollen dazu das Fachwissen künftig unter dem Dach der internationalen Plattform Astrid Innovation Hub bündeln. In diesem Rahmen werden sie weiter an der Entwicklung sicherer und kostengünstiger Dateninfrastrukturen für Smart Cities arbeiten. Erklärtes Ziel der Kooperation ist ein Angebot an zentralen Plattform-Lösungen nicht nur für die Stadt Wolfsburg selbst, sondern auch für Kommunen in ganz Deutschland.

Neben seinem Komplettportfolio aus Lösungen, Produkten und Dienstleistungen bringt Dell Technologies umfangreiche Erfahrungen aus nationalen und internationalen Smart-City-Projekten ebenso in die Kooperation ein wie ein umfassendes Partner-Ökosystem, so der Hersteller. Zudem verfüge das IT-Unternehmen über eine tiefgehende Expertise für serviceorientierte Konzepte, da es seine Lösungen auch im As-a-Service-Modell anbietet. Mit diesem Know-how könne Dell Technologies den Ansatz der Stadtwerke und Wobcom, ihre Smart-City-Lösungen als Dienstleistung bereitzustellen, besonders gut unterstützen.

Die Basis der neuen Infrastruktur-Lösungen soll die offene Digitale Datenplattform (ODP) bilden. Sie wurde unter dem Dach der Initiative #WolfsburgDigital von den Stadtwerken und Wobcom als digitale Infrastruktur für den Wirtschaftsstandort Wolfsburg geschaffen. Die Plattform ermögliche es, kommunale Daten strukturiert abzurufen, sicher zu teilen und für konkrete Anwendungsfälle zu nutzen. Sämtliche Daten werden dabei lokal im Wobcom-Rechenzentrum gespeichert. In der Plattform kommen unter anderem Server und Virtualisierungs-Software von Dell Technologies zum Einsatz.

„Datenplattformen spielen für Smart Cities eine entscheidende Rolle, denn sie gewährleisten eine intelligente Vernetzung der unterschiedlichsten technischen Systeme“, sagt Jürgen Pruss, CTO Government bei Dell Technologies in Deutschland. Man freue sich sehr darauf, die Stadtwerke Wolfsburg und Wobcom dabei zu unterstützen, eine universelle Plattform zu entwickeln und die Wolfsburger ODP als De-facto-Infrastruktur-Standard für Smart Cities zu etablieren, so Pruss weiter.

„Branchenübergreifende Zusammenarbeit und offener Informationsaustausch sind der Schlüssel für erfolgreiche Smart-City-Lösungen. Wir haben Dell Technologies dabei als verlässlichen und kompetenten Partner kennen und schätzen gelernt“, so Dr. Frank Kästner, Vorstand der Stadtwerke Wolfsburg und Geschäftsführer von Wobcom.