Axis Audio Manager Center soll dafür sorgen, dass sich An- und Durchsagen oder Hintergrundmusik unkompliziert planten und steuern lassen.

Axis Communications, Technologieanbieter im Bereich Netzwerk-Video, launcht mit dem Axis Audio Manager Center einen abonnementbasierenden, hybriden Cloud-Service für die intuitive, ferngesteuerte Verwaltung von standortübergreifenden Audiosystemen. Der auf die hauseigene Audio-Management-Software Audio Manager Edge aufbauende Dienst ermöglicht es Nutzern, von einem zentralen Dashboard aus Audio-Systeme und -Inhalte standortübergreifend einzurichten, zu überprüfen und zu warten.

Axis Audio Manager Center sorge dafür, dass An- und Durchsagen, Hintergrundmusik oder Werbung unkompliziert geplant und gesteuert werden können – und beispielsweise nur an ausgewählten Standorten zu bestimmten Zeiten abgespielt werden. Die aktuell für ein Patent angemeldete Zeitplanerfunktion ermögliche dies sogar ohne Ausfallzeiten über verschiedene Zeitzonen und Zeitpläne hinweg und unterstützt so auch internationale oder weltweit agierende Unternehmen bei der zentralen Verwaltung ihrer Audiosysteme und -inhalte, so der Anbieter weiter. Bei Bedarf können einzelne Standorte oder Personen außerdem dauerhaft oder temporär zusätzliche Berechtigungen erhalten, um flexibel auf sich verändernde Situationen zu reagieren. Die hybride Cloud-Lösung nutzt aus Gründen der Praktikabilität und Stabilität sowohl Cloud-basierende als auch lokale Komponenten.

Die Lösung reduziere durch die Möglichkeit zur zentralen Verwaltung Tausender von Standorten den Arbeitsaufwand und damit effektiv die Gesamtbetriebskosten des Systems, so Axis weiter. Zudem reduziere dies die Zahl von Fehlerquellen, die üblicherweise bei der Abstimmung verschiedener Standorte entstehen können. Gleichzeitig werde durch einen sicheren Fernzugriff eine systemweite, zentralisierte Überprüfung des Systemzustands möglich, um Wartung und Updates zu erleichtern und etwaige Fehler effizienter zu diagnostizieren und zu beheben.

„An- und Durchsagen, Hintergrundmusik oder Werbenachrichten sind ein essenzieller Bestandteil vieler Unternehmen, sei es im Ladengeschäft oder in der Produktionshalle. Gleichzeitig ist die Verwaltung von Audiosystemen oft sehr komplex, gerade wenn sie über mehrere Standorte hinweg einheitlich sein sollen“, sagte dazu Maximilian Galland, Manager Sales DACH bei Axis Communication. Mit dem Audio Manager Center wolle man Organisationen eine flexible, Cloud-basierende Lösung für die zentrale Verwaltung ihrer Audiosysteme bieten, und zwar standort- und zeitzonenunabhängig, sowie ein nahtloses Audio- und Verwaltungserlebnis für Nutzer und Verantwortliche in Unternehmen schaffen.