Die in diesen Jahr präsentierten neuen R32-Klimasysteme der City-Multi-VRF-Serie von Mitsubishi Electric, Living Environment Systems, sind nach Auskunft des Herstellers ab Anfang 2020 erstmalig auf dem Markt verfügbar. Die R32-Außengeräte sollen in den Baugrößen 200, 250 und 300 zu haben sein und decken Leistungsbereiche von 22,4 kW bis 33,5 kW Kälteleistung sowie von 25,0 kW bis 37,5 kW Heizleistung ab. Das vollumfängliche Sortiment will der Hersteller in einem neuen Klima- und Lüftungsprogramm detailliert beschreiben und dies im April 2020 veröffentlichen.

Wahlweise sind die Geräte der Y-Serie (PUHY) und der R2-Serie (PURY) mit den Kältemitteln R410A oder R32 verfügbar. Analog zu den Außengeräten mit R410A stehen die Produkte jeweils als Standard- (-M) oder Hocheffizienzausführung (-EM) zur Verfügung. Als Innengeräte für den Anschluss an die R32-City-Multi-Außengeräte bietet Mitsubishi 4-Wege-Deckenkassetten der Serie PLFY-M VEM und die Kanaleinbaugeräte der Serie PEFY-M VMA an.

Weitere Informationen stehen unter www.mitsubishi-les.com zur Verfügung.