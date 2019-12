Mit dem Ansatz „Apps are the New Edge“ will es NetFoundry ermöglichen, cloudbasierte Netzwerkfunktionen in native Cloudanwendungen einzubetten. Dazu hat der Hersteller eine Entwicklerplattform vorgestellt, die entsprechende SDKs (Software-Development Kits), APIs sowie Zero-Trust-Konnektoren für die Integration entsprechender Funktionen für ein privates, sicheres und performantes Networking bereitstellt. Auf diese Weise soll die Sicherheit und Leistung moderner Anwendungen verbessert werden – gleichgültig, ob sie mobil, am Edge, im IoT oder in Service-Meshes zum Einsatz kommen.

Die vorgestellte Plattform basiere auf der hauseigenen Fabric, einem globalen und dynamischen Zero-Trust-Internet-Overlay zur Optimierung der Leistung und um eine „Day-Zero-Security“ zu garantieren. Das Day-Zero-Paradigma soll Abhängigkeiten von nachträglichem Security- und Performance-Engineering beseitigen und neue Möglichkeiten bei der App-Entwicklung schaffen.

So sei es für Applikationen möglich, die NetFoundry Fabric von jedem Internetzugang aus zu verwenden, etwa um beliebige Anwendungen zu optimieren, einschließlich B2B oder Connected-Supply-Chain, ohne auf dedizierte Netzwerke angewiesen zu sein. Dazu erzeugen die Apps dynamisch Overlays, die eine Private-to-Private-Anbindung über das Internet ermöglichen, ohne die Komplexität von VPNs oder NATs zu erfordern, so der Hersteller weiter.

Weitere Informationen finden sich unter www.netfoundry.io.