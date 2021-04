Microsens hat eine weitere Generation von Micro-Switches mit 2 x 10 GBit/s Uplink und Multi Gigabit Down-Link mit PoE++ vorgestellt. Damit sollen sich auch Geräte mit hohen Anforderungen an Datenrate und Leistung wie Wi-Fi 6 Access Points oder hochauflösende PTZ-Kameras ohne aufwendige Verkabelung und Stromversorgung effizient und mit erhöhter Ausfallsicherheit mit dem Datennetz verbinden lassen.

Der Switch bringt 10 Gigabit Ethernet an den Arbeitsplatz, so der Hersteller. Neben hohen Datenraten ermöglichten die beiden 10 GBit/s Uplinks Flexibilität beim Redundanzkonzept für erhöhte Ausfallsicherheit, beispielweise mit einer kabeloptimierten Glasfaser-Ringverkabelung oder mit Dual Homing, bei dem ein Micro-Switch über zwei getrennte Leitungen mit verschiedenen Core-Switches verbunden ist. Vier 10/100/1000Base-T PoE+-User-Ports stellen auch bei gleichzeitigem Betrieb der angeschlossenen Endgeräte jedem die volle Datenrate ohne Einschränkungen zur Verfügung, so Microsens weiter.

Der zugriffsgeschützte Multi Gigabit Downlink Port mit 1/2,5/5 Gigabit Ethernet und PoE++ mit bis zu 60 Watt nach IEEE 802.3bt sei zudem besonders für Geräte mit hohen Anforderungen an Datendurchsatz und elektrischer Leistung ausgelegt. Auf diese Weise sollen sich beispielweise Wi-Fi 6 Access Points, wie sie in der modernen Gebäudetechnik, Smart-Building-Technik und IoT vermehrt zum Einsatz kommen, nahtlos in die Netzwerk-Infrastruktur integrieren lassen.

Seit 2003 fertigt Microsens seine Micro-Switches im international etablierten M45-Einbaumaß. Der neue Switch sei einbau- und anschlusskompatibel zur Vorgängergeneration. Dadurch können Betreiber vorhandene Micro-Switches mit geringem Aufwand gegen Switches der neuen Geräte-Generation tauschen.

