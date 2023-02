KI und Nachhaltigkeit – das sind die Schwerpunktthemen, mit denen sich der Spitzencluster it‘s OWL vom 17. bis 21. April auf der diesjährigen Hannover Messe präsentieren will. Auf dem OWL-Gemeinschaftsstand stellen 31 Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Netzwerke ihre Lösungen und Erfahrungen vor. Dabei geht es um maschinelles Lernen, klimaneutrale Produktion, innovatives Energiemanagement, intelligente Produktentwicklung und die Arbeitswelt der Zukunft.

Mit dem Spitzencluster it‘s OWL will sich die Region als Vorreiter für künstliche Intelligenz und die industrielle Transformation positionieren. Auf der Messe zeigen Unternehmen und Forschungseinrichtungen daher neue Lösungen für künstliche Intelligenz in der Fertigung, in der Produktentwicklung und Arbeitswelt.

An einem Demonstrator der Fachhochschule Bielefeld können Messebesucher beispielsweise erleben, wie die Ergonomie an industriellen Arbeitsplätzen durch Motion Capture analysiert und mit Hilfe künstlicher Intelligenz optimiert wird. 17 Sensoren bestimmen dabei die präzise Position jedes Körperteils, sodass ein virtuelles Modell eines Menschen, seiner Haltung und seiner Bewegungsabläufe entsteht. An diesem virtuellen Modell sind ergonomische Messungen ohne Unterbrechungen und räumliche Begrenzungen möglich. Entstanden ist die Lösung im Kompetenzzentrum Arbeitswelt.Plus, in dem 20 Unternehmen und Forschungseinrichtung die Potenziale von künstlicher Intelligenz für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Kompetenzvermittlung erschließen.

Ob eine KI-gestützte Fahrzeugdiagnose oder die Optimierung von Konstruktionsdaten – die Potenziale Künstlicher Intelligenz im Engineering sind vielfältig. Genau daran soll der KI-Marktplatz ansetzen. Anbieter und Fachleute können auf einer Plattform gemeinsam KI-Lösungen entwickeln und sich austauschen. Die funktionsfähige Plattform mit App-Store und Entwicklungsumgebung werde in Hannover erstmals der Fachwelt vorgestellt.