Für autonome Roboter, Fahrzeuge, Flurförderzeuge und ähnliche autonom agierende Maschinen ist vor allem die Sensorik von großer Bedeutung. Gemeint ist die Erfassung von Daten mittels Kameras oder anderen Sensoren und deren schnellstmögliche Verarbeitung, um die gewünschten programmierten Funktionen und Aktionen auszuführen. Der deutsche Distributor Acceed hat für die nahe Zukunft die neue Serie von kompakten industriellen KI-Plattformen mit der Bezeichnung NRU-51V+ angekündigt.

Die robusten und lüfterlosen Controller besitzen vier FAKRA-Z-Anschlüsse für GMSL2-Kameras und sind laut Acceed durch Ausstattung mit Nvidia-Hochleistungsmodulen der Typen Jetson Orin oder Xavier genau auf die genannten Aufgaben zugeschnitten. Mit den unterschiedlich ausgestatteten Modellen der Serie NRU-51V+ komme zudem eine besonders stromsparende, lüfterlose KI-Inferenzplattform auf den Markt. Der Controller im robusten Aluminium-Chassis mit seinen sehr kompakten Abmessungen von 173 (B) x 144 (T) x 60 (H) mm besitzt vier Fakra-Z-Anschlüsse für GMSL2-Kameras, die jeweils eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixel bei 30 FPS unterstützen.

Für die Netzwerkanbindung stehen je ein 10GbE-Port und ein 1GbE-Port mit Schraubanschluss zur Verfügung. Der geräteinterne Mini-PCIe-Sockel ist unter anderem für ein WiFi- oder 4G/5G-Modul oder verschiedene Speicheroptionen nutzbar.

GMSL (Gigabit Multimedia Serial Link) ist eine asymmetrische Vollduplex-Verbindung, die vor allem für die Videoübertragung in Fahrzeugen entwickelt wurde. Gleichzeitig werden Strom, bidirektionale Steuerdaten, Ethernet, bidirektionales Audio und mehrere unidirektionale Videoströme über eine einzige Leitung geführt. Die Videoübertragung kann ungeschützt oder mit HDCP verschlüsselt sein. GMSL kommt zum Beispiel in Infotainment-Systemen und in Fahrerassistenzsystemen (ADAS) in Fahrzeugen zum Einsatz.

Der Vollduplex-Charakter der Verbindung ermöglicht die gleichzeitige Übertragung von Videodaten, Touch-Bedienung und haptischen Informationen, Audio- und Display-Steuerung. ADAS-Systeme verwenden GMSL-Verbindungen, um Kameras mit elektronischen Steuergeräten zu verknüpfen. Anwendungsbeispiele sind Rückfahrkameras, Surround-View-Kameras, Kameras zur Überwachung des toten Winkels, vorausschauende Kameras und Kameras zur Fahrerüberwachung.