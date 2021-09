Der Datenlogger von Metz Connect und die Power-Logic-Familie von Schneider Electric sollen ab sofort ein System zur Energiedatenerfassung in der Industrie- und Gebäudetechnik bilden. Im Rahmen einer Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen habe man den Datenlogger EWIO2-M um weitere Templates ergänzt. Er lässt sich nun über die Modbus-RTU- oder TCP-Schnittstelle einfach und schnell an die Messgeräte der iEM-, PowerTag-, PM- und ION-Serie von Schneider Electric anbinden und über die erweiterte Weboberfläche konfigurieren.

Der Datenlogger von Metz Connect ermöglicht die Erfassung der Messdaten von unterschiedlichen Medien (zum Beispiel Strom, Wasser oder Wärme), die von den Messgeräten kommen. Er verfügt über acht Zählimpulseingänge sowie über eine M-Bus-Schnittstelle mit integriertem Pegelwandler für bis zu 80 M-Bus-Lasten. Zusätzliche digitale und analoge Ein- und Ausgänge bietet das System ebenfalls.

Neben der Energie- und Verbrauchserfassung dient das System zum Daten-Monitoring in Gebäuden, Industrieanlagen und industriellen Systemen. Die Multiprotokoll-Fähigkeit dieses Smart-Metering-Gateways resultiert aus den zahlreichen Schnittstellen, so Metz Connect. Dies helfe, das Energie-Management nach DIN EN ISO 50001 durch die Integration von MSR- und HLK-Technik in das Gebäudeleitsystem zu verbessern.

Die digitalen und analogen Ein- und Ausgänge sind zur Anbindung von Sensoren und Aktoren für unterschiedliche Aufgaben in der Gebäude- oder Industrieautomation ausgerichtet. Kleine Steuerungsaufgaben sind direkt im Web-Interface erstellbar. Komplexe Automationsaufgaben lassen sich auf Basis einer Shell- oder Script-Programmierung erzeugen oder durch eine Modbus- oder BACnet-Steuerung.

Zu den Schnittstellen des Datenloggers zählen zwei Ethernet-Ports mit Daisy-Chain-Funktion für die Verkettung mehrerer Geräte (Erweiterungs- oder Funktionsmodule) sowie eine WLAN-Schnittstelle, die die Konfiguration des Geräts mit mobilen Endgeräten (etwa Smartphone, Tablet oder Notebook) ermöglicht. An der M-Bus und Modbus-RTU-Schnittstelle können unterschiedliche Zähler für Strom, Wasser, Gas, Wärme oder andere Medien angeschlossen und ausgelesen werden. Die Messwerte sendet das System per E-Mail (Push) oder liest sie von einer BACnet- oder Modbus-Steuerung aus (Pull). Eine integrierte Micro-SD-Speicherkarte erweitert den Funktionsumfang und kann für das Abspeichern der Einstellungen, Daten und Anwendungen sowie als Boot-Laufwerk dienen.

