Bihl+Wiedemann, Anbieter von Automatisierungslösungen, hat seine ASi-5-Module vorgestellt. Mit ASi-5 und dem fein abgestuften Portfolio an ASi-5-Modulen mit integriertem IO-Link-Master sollen sich die für die Smart Factory wichtigen Daten intelligenter Devices einfach, flexibel und kostengünstig in Automatisierungsprozesse einbinden lassen. Mit dem neuen Feldbusstandard könne man bis zu 32 Bytes Prozessdaten zyklisch übertragen.

War für die Einbindung von einem IO-Link-Gerät bisher ein 4- oder 8-Port-Master mit Ethernet-Anschluss erforderlich, biete Bihl+Wiedemann ASi-5-Module mit ein, zwei oder vier IO-Link-Master-Ports in verschiedenen Ausführungen und damit ein am konkreten Bedarf ausgerichtetes Sortiment.

Für die Datensammlung von einzelnen, dezentral verteilten IO-Link-Devices hat das Mannheimer Unternehmen laut eignen Angaben mit den aktiven Verteilern BWU4088 und BWU4077 mit ein oder zwei IO-Link-Master-Ports eine kostengünstige Lösung. Beide Module seien in Schutzart IP67 ausgeführt. Die Versorgung erfolge aus AUX. Außerdem sollen sich die Module per Durchdringungstechnik einfach an das gelbe ASi-Kabel anschließen lassen.

Alle Vorteile von AS-Interface, wie beispielsweise die Topologiefreiheit und die maximale Leitungslänge von 200 Metern pro ASi-Kreis, könne man so nutzen. Der Anschluss der IO-Link-Devices erfolge über ein beziehungsweise zwei M12-Kabelbuchsen. BWU4088 verfüge über einen IO-Link-Port Class B, BWU4077 über jeweils einen Port Class A und B.

Auch für den Fall, dass eine Datensammlung von mehr IO-Link-Devices im Feld erfolgen soll, hat Bihl+Wiedemann passende Feldmodule mit vier IO-Link Ports im Sortiment. Die Module BWU3819 und BWU3899 verfügen laut Anbieter über vier IO-Link-Ports Class A, die Module BWU4067 und BWU3897 sind mit je zwei IO-Link-Ports Class A und zwei Ports Class B ausgestattet. Während die Anbindung beim jeweils erstgenannten Modul über das ASi-Profilkabel erfolge, sei sie beim zweiten über M12 realisiert. Der Anschluss der IO-Link Devices erfolge bei allen vier Modulen über fünfpolige M12-Buchsen.

Für den Fall, dass sich die einzubindenden IO-Link-Devices in der Nähe des Schaltschranks befinden, bietet Bihl+Wiedemann das Schaltschrankmodul BWU3843 in IP20. Das Modul verfüge ebenfalls über vier IO-Link-Ports.

Schließlich biete Bihl+Wiedemann mit den ASi-5/IO-Link-Startsets BWU4211 und BWU4229 die Möglichkeit, die Integration von IO-Link-Devices über ASi-5 im Rahmen eines überschaubaren Projekts zu testen.

Weitere Informationen stehen unter www.bihl-wiedemann.de zur Verfügung.





