Die Assmann Group hat vier weitere Sicherheitskameras der Eigenmarke Digitus für den Innen- und Außenbereich vorgestellt. Alle Modelle sollen sich einfach in Smart-Home-Umgebungen integrieren und per Sprachassistent steuern lassen. Zu den Pluspunkten zählen laut Assmann unter anderem die Bewegungserkennung, eine Weitwinkel-Linse und ein Tag- und Nacht-Modus. Mit dem Produktquartett will der Hersteller eine zuverlässige Überwachungstechnik für Sicherheit nach modernsten technischen Maßstäben anbieten, die alle denkbaren Einsatzszenarien abdeckt.

Ob im Eigenheim, im Garten, in der Garage oder als Baby-Monitor – den neuen Digitus-Sicherheitskameras entgehe kein Detail im Überwachungsbereich, so der Hersteller weiter. Die vier Geräte für innen, außen (mit LED-Flutlicht) sowie den Türklingelbereich lassen sich mit wenigen Handgriffen leicht in eine bestehende Smart-Home-Umgebung integrieren. Über WLAN verbinden sie sich automatisch mit dem Smartphone oder anderen Smart-Home-Geräten. Einrichten und steuern lassen sich die Kameras über die kostenfreie Smart-Life-App (Tuya) – bei Bedarf auch per Sprachassistent (für gängige Smart-Home-Lösungen, etwa von Amazon oder Google). Damit können sich Nutzer beispielsweise das Kamerabild per Sprachbefehl am Endgerät anzeigen lassen.

Alle Geräte verfügen über einen integrierten Bewegungsmelder. Löst er aus, setzt er binnen Sekunden eine Push-Nachricht ab. Durch Infrarot-Funktion und automatischer Umschaltung von Tag- auf Nachtsicht haben Anwender so selbst bei absoluter Dunkelheit einen klaren Blick (Tag- und Nacht-Modus), wie der Hersteller verspricht. Ein Zwei-Wege-Audiosystem sorge zudem für gute Klangwiedergabe. Ein integrierter Micro-SD-Kartensteckplatz erlaubt zusätzliche Video-Aufnahmen, deren Aufzeichnungen jederzeit abrufbar sind.

Im Einzelnen handelt es sich um eine smarte Full-HD-PT-Innenkamera mit Auto-Tracking, WLAN und Sprachsteuerung (DN-18603), um die smarte Full-HD-PTZ-Außenkamera mit Auto-Tracking, WLAN und Sprachsteuerung (DN-18604), die Full-HD-Türklingel-Kamera (DN-18650) sowie die Full-HD-Außenkamera mit LED-Flutlicht, WLAN und Sprachsteuerung (DN-18602).