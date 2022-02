Zyxel Networks, Anbieter von Business- und Home-Netzwerklösungen, stellte den WiFi-6-Access-Point NWA50AX für kleine Unternehmen und SOHO-Anwender (Small-Office, Home-Office), die kostengünstig auf WiFi 6 aufrüsten wollen, vor.

Der NWA50AX ermögliche es, den bestehenden Router mit wenigen Klicks und Kabelverbindungen günstig zu erweitern. Er biete den aktuellen WiFi-6-Standard mit bis zu 1,8 GBit/s. Nach der Aufrüstung soll sich hierdurch nicht nur die Datenrate steigern, sondern auch die Reichweite des WLAN-Signals. Sollte eine noch größere Reichweite gewünscht sein, lasse sich über die Smart-Mesh-Funktion ein weiterer NWA50AX in das Netzwerk integrieren. Dieser arbeitet mit demselben Netzwerknamen und ermögliche so ein unterbrechungsfreies WLAN, ohne dass man mobile Geräte in den Flugmodus schalten muss.

Auch für den Außenbereich bietet Zyxel eine passende Lösung an. Der NWA55AXE biete einen Wetterschutz nach IP55 und füge sich nahtlos in das Mesh-Konzept ein. Er lasse sich per Kabel anschließen, könne aber auch im kabellosen Mesh-Betrieb arbeiten, sodass der einfache Steckdosen-Repeater auf der Terrasse bei Regen keinen Schaden davonträgt. Beide Access-Points sind laut Zyxel abwärtskompatibel zu den älteren Standards IEEE802.11 ax/ac/n/g/b/a. Ein gemischter Betrieb der Mobilgeräte sei problemlos möglich.

Die Access Points bieten den aktuellen WiFi-6-Standard in den Frequenzbändern 2,4GHz und 5GHz an, so die weiteren Angaben. Damit sollen auch ältere Geräte unmittelbar vom neuen und schnelleren Standard profitieren.

Laut Zyxel lässt sich der NWA50AX ohne umfassende IT-Kenntnisse installieren und konfigurieren. Er unterstütze sowohl die Verwaltung über die lokale Benutzeroberfläche als auch über die Cloud-Management-Plattform Nebula. Darüber hinaus ist es laut dem Anbieter durch Smart Mesh möglich, automatisch dynamische, drahtlose Verbindungen zwischen Access-Points zu bilden, um ein Netzwerk mit nur einem Klick zu erweitern.

Der NWA50AX unterstütze den aktuellen WPA3-Personal-Standard und soll so mit einer stärkeren Verschlüsselung zum WLAN-Schutz beitragen, ohne dass man komplizierte Konfigurationen vornehmen muss.