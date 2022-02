Wenn man ein Rechnersystem mit zwei Computern von nur einer Tastatur, Maus und Monitor bedienen will, bietet sich ein KVM-Switch (Keyboard Video Mouse) für die Steuerung an. Der Netzwerkspezialist Trendnet präsentiert seinen KVM-Switch TK-220DPi für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Damit habe man an seinem eigenen Arbeitsplatz Zugriff auf zwei Rechner, die auch in einem entfernten, geschützten Bereich ausgelagert sein können.

Mit dem Zwei-Port-4K-Display-Port-KVM-Switch TK-220DPi sei es möglich, zwei Computer mit einer Tastatur, einer Maus und einem Display-Port-Monitor zu bedienen. Für die 4K-UHD-Auflösung ist laut Trendnet keine Treiberinstallation erforderlich. Zudem verfüge der TK-220DPi über 3,5 mm Lautsprecher- und Mikrofonanschlüsse für die volle Audiounterstützung. Mit Hilfe des an dem integrierten, 1,5 m langen Kabel befestigten Kippschalters, soll man schnell und bequem zwischen den Rechnern wechseln können.

Sämtliche Kabel (Display-Port, USB und Audio) sind laut dem Netzwerkspezialisten vollständig integriert. Die Nutzung des KVM-Switchs erfordere freie USB- und Display-Port-Anschlüsse von den angeschlossenen Computern. Es lassen sich auch Notebooks und PCs mit dem TK-220DPi kombinieren und bedienen, so die weiteren Angaben. Die Stromversorgung erfolge über USB, weshalb kein externes Netzteil nötig ist.