Bosch stellt mit der MIC-inteox-7100i-Serie seine ersten Kameras vor, die auf der offenen Inteox-Kameraplattform basieren. Die neuen Geräte verfügen über die gleichen charakteristischen Merkmale wie die anderen Modelle der MIC-Kamerafamilie, so der Hersteller, zum Beispiel über ein robustes Gehäuse und hohe Bildqualität. Sie unterstützen vorausschauende Lösungen mit maschinellem Lernen, auf neuronalen Netzwerken basierende Videoanalyse und Software-Apps von Drittanbietern, um so möglichst individuelle Anwendungen zu ermöglichen.

Die Inteox-Kameras sind als „Driven by OSSA“ klassifiziert, das heißt, dass die Kameras dem „Open Security and Safety Alliance (OSSA) Technology Stack“ für Videosicherheitsgeräte folgen und somit eine nahtlose Konnektivität mit dem Security and Safety Things (S&ST) Application Store gewährleisten. Die Kameras ermöglichen laut Bosch auch ein einfaches Erstellen von kundenspezifischen Software-Apps, die anschließend auf den Inteox-Kameras laufen können. Nutzer können Apps aus dem S&ST Application Store kombinieren oder eigene Software-Apps nutzen, um eine maßgeschneiderte Lösung zu entwickeln.

Darüber hinaus stellt Bosch zwei Inteox-Entwicklungskits vor, die entweder eine Bullet-Kamera oder eine Mini-Dome-Kamera enthalten, um MIC-Inteox-Kameras in Pilotinstallationen zu ergänzen und die Weiterentwicklung von Apps zu unterstützen.

