Commscope kooperiert mit Googles Area 120, um Orion Wifi auf den Markt zu bringen. Die Plattform soll sicheres Roaming für Verbraucher garantieren und öffentlichen Einrichtungen dabei helfen, Funklöcher zu schließen und gleichzeitig ihre Netzwerke zu vermarkten.

Die Ruckus-Smart-Zone-Netzwerk-Controller von Commscope unterstützen dazu das Orion Wifi von Google. Netzbetreiber können dadurch eine reibungslose und sichere Nutzung des Wi-Fis an öffentlichen Orten garantieren, so das Versprechen. „Wi-Fi-Offloading an öffentlichen Plätzen kann nicht nur für Verbraucher frustrierend sein. Auch für die Betreiber und Eigentümer der Wi-Fi-Netze ist es oft sehr mühsam Tarife auszuhandeln und die Roaming-Kosten zwischen den Netzbetreibern aufzuteilen", erklärte Pramod Badjate, Senior Vice President für den Ruckus-Geschäftsbereich bei Commscope. „Durch die Entwicklung der neuen Plattform für Wi-Fi-Offloading mit Google gelingt es, unterbrechungsfreie Verbindungen zu schaffen. Zudem haben Unternehmen die Möglichkeit, ihre Netzwerke zu monetarisieren und zu sichern.“

Ruckus Smartzone unterstützt demnach die sogenannte Hotspot-2.0-Technik. Dadurch erkennen die Geräte automatisch ein WLAN und verbinden sich mit ihm. Zudem biete die Lösung erweiterte Sicherheit und Unterstützung für RadSec. „Bei Orion Wifi geht es um mehr Konnektivität für Verbraucher, mehr Optionen für Netzbetreiber und mehr Einnahmen sowie zufriedenere Nutzer für Besitzer von Wi-Fi-Netzwerken", versprach Raj Gajwani, Director bei Google Area 120. Man könne die Netzte einfach und zugleich mit den höchsten Sicherheitsstufen konfigurieren.

Weitere Informationen stehen auf www.commscope.com zur Verfügung.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Verwandte Artikel

Commscope Solutions Germany GmbH

Unified Communications

Drahtlose Netze (WLAN)