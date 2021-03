Seit Anfang des Jahres ermöglicht eine Kooperation von Dallmeier, Hersteller von Videosicherheitstechnik, und Eizo, Hersteller von Monitoring-Lösungen, Anwendern den komplett computerlosen Anschluss der Dallmeier-eigenen Single-Sensor-Kameras an die IP-Decoder-Lösungen von Eizo.

Bisher war die Übertragung der Videoüberwachungsbilder von IP-Kameras auf Überwachungsmonitore mit einem großen Aufwand verbunden. Vor dem Monitor war ein PC mit entsprechender Software und Peripherie zu betreiben, damit dieser das Bildsignal der IP-Kamera ausgeben konnte – mit zusätzlichen Software-Lizenzen, Systempflege und Hardware-Ressourcen. Anwender der Kameras von Dallmeier sollen nun den IP-Decoder-Monitor DuraVision FDF2711W-IP sowie die IP-Decoder-Box DuraVision DX0211-IP für Arbeitsplätze einsetzen können, die keine weiteren Video-Management-Anforderungen haben. Die Systeme von Eizo unterstützen sämtliche Single-Sensor-Kameras des Regensburger Herstellers, so die weitere Angabe.

Die Eizo-Systeme eignen sich für den Rund-um-die-Uhr-Einsatz in Sicherheits- und Überwachungsanlagen, verfügen über einen Hochleistungsdecoder und eine Reihe an Funktionen zum Management von Videostreams, die direkt in die Firmware integriert sind, so die Herstellerangabe. Die Single-Sensor-Kameras seien dabei bekannt für gute Bild- und Wiedergabequalität – auch unter schwierigen Bedingungen. In Kombination lasse sich die Lösung aus den Kameras und dem IP-Decoder-Monitor oder der IP-Decoder-Box in einer Vielzahl an Branchen einsetzen. Dazu gehören etwa Passagierabfertigung an Flughäfen, der ÖPNV, Pförtneranlagen, Pflegeheime, Krankenhäuser und viele weitere Szenarien. In kleinen Umgebungen könne die Lösung das VMS-System ersetzen und spare so zusätzlich Kosten und Aufwand bei der Bereitstellung von Videobildern für das Sicherheitspersonal und andere Mitarbeiter.

