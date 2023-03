Kyocera Document Solutions, Spezialist für Informations- und Dokumenten-Management, bringt sechs neue A4-Multifunktions-Systeme auf den Markt. Sie umfassen laut dem Hersteller eine Reihe zusätzlicher Funktionen und Sicherheitsmerkmale, um besonders den steigenden Umwelt- und Sicherheitsanforderungen Rechnung zu tragen.

Die neuen Systeme Kyocera Ecosys MA4500x, MA4500fx, MA4500ix, MA4500ifx, MA5500ifx und ECOSYS MA6000ifx habe man mit Fokus auf hohe Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit, Ressourcenschonung und Sicherheit entwickelt, so Kyocera. Alle sechs Drucksysteme erfüllen außerdem die aktuellen Anforderungen des Blauen Engels und des Energy Star 3.0.

Mit einem 75 oder 100 Blatt fassenden Originaleinzug erledigen die Systeme schnell und einfach umfangreiche Scanaufträge und stellen Dokumente in zahlreichen Scan-Formaten bereit. Als PDF, (Open) XPS oder optional in verschiedenen Microsoft-Office-Formaten lassen sich die digitalisierten Dokumente nahtlos weiterverwenden, so Kyocera weiter. Mit dem optionalen Scan Extension Kit können Nutzer durchsuchbare PDFs direkt auf dem Multifunktions-System erstellen.

Zu den weiteren Funktionen, die das Scannen mit den neuen Systemen einfach gestalten sollen, zählen unter anderem „Leere Seite auslassen“, Banner-Scan, MultiCrop Scan und elektronische PDF-Signatur.



Die neuen Multifunktionssysteme verfügen standardmäßig über eine 100-Blatt-Universalzufuhr und eine 500-Blatt-Kassette sowie eine integrierte Duplex-Einheit für den beidseitigen Druck in den Formaten A4 und A5. Für Intensivnutzer stehen bis zu 2.600 Blatt Papiervorrat aus bis zu sechs Zuführungen für unterschiedliche Vordrucke, Formate und Grammaturen zur Verfügung.

Die Ecosys-Technik sorge dafür, dass das Toner-Kit das einzige Verbrauchsmaterial ist. Komponenten wie die Bildtrommel, die bei herkömmlichen Cartridge-Systemen bei jedem Tonerwechsel ausgetauscht werden müssen, sind bei den Ecosys-Modellen auf eine besonders lange Lebensdauer von bis zu 300.000 beziehungsweise 500.000 Druckseiten ausgelegt und sorgen so für deutlich weniger Abfall.

Mit einem höheren Anteil an recyceltem Kunststoff als bei den Vorgängermodellen, einem geringeren Stromverbrauch und der Eco-Print-Funktion für einen reduzierten Tonerverbrauch, zum Beispiel beim Drucken von Entwürfen, schonen die neuen Multifunktionssysteme Ressourcen und sorgen mit der Funktion „Leiser Betrieb“ für eine geringe Geräuschemission am Arbeitsplatz, so der Hersteller weiter.

Auch bei der Verpackung setze man mit Recycling-Karton auf Umweltfreundlichkeit und verzichtet auf Polystyrol (Styropor). Im Rahmen der Klimaschutzinitiative Print Green investiert Kyocera in Höhe der Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und Verwertung der Systeme entstehen, in Gold-Standard-Klimaschutzprojekte.

Alle sechs Systeme sind mit Funktionen für erhöhte IT- und Dokumentensicherheit ausgestattet. „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage sowie die Möglichkeit, den Nutzerkreis per Benutzer-Login-Verwaltung einzuschränken, schützen die zu druckenden Dokumente vor unberechtigtem Zugriff. Die Funktion „Unzulässige Zeit“ deaktiviert Druckfunktionen nach Büroschluss. Neben weiteren Features wie Secure Boot, Runtime Integrity Check oder TLS 1 ist optional ein Trusted Platform Module (TPM) bei Einbau einer Festplatte erhältlich. Dies mache Informationsprozesse sicherer und entlaste IT-Teams.