Bei TD Synnex OpenMPS handelt es sich um eine kostengünstige und intelligente Lösung für Vertriebspartner zum Verwalten bestehender und neuer Drucker bei deren Kunden. Die Druckerflotten-Management-Lösung zeichne sich durch eine hohe Effizienz und Transparenz sowie schlanke Prozesse aus, so der Anbieter weiter.

Je nach Branche machen die Kosten, die ein Unternehmen im Druckerbereich erzeugt, nach wie vor einen nicht unerheblichen Teil der jährlichen Betriebskosten aus. Daher ist die unternehmensinterne IT heute mehr denn je gefordert, Einsparpotenziale zu identifizieren und Prozesse zu optimieren. Gewünscht ist folglich eine automatisierte und kostengünstige Lösung.

OpenMPS nennt sich der Managed-Print-Service von TD Synnex, der Drucker überwacht, Füllstände des Verbrauchsmaterials abliest und im Voraus berechnet, wann das Verbrauchsmaterial leer sein wird. Mit dieser speziellen Plattform sollen Vertriebspartner bequem und einfach die Druckerflotte ihres Kunden – sei es die bestehende oder die mit neuen Druckern ergänzte – managen und ihr Geschäft mit Verbrauchsmaterialien ohne Risiko auf- und ausbauen können.

Sind die Drucker eines Unternehmens in OpenMPS eingebunden, überwacht das Programm vollautomatisiert die Druckerflotte, bewertet Füllstände von Toner und Tinte und löst bei definierten Mindestfüllmengen eine Lieferung des benötigten Verbrauchsmaterials direkt an den Drucker des Endkunden aus. Der Vertriebspartner des Endkunden erhält einen Verbrauchsbericht, der genaue Angaben zu der Sendung sowie die Rechnung enthält.



Um hierbei die Anforderungen an die Sicherheit zu erfüllen, verwendet OpenMPS ein spezielles und sicheres Datenübertragungsprotokoll nach Industriestandard. Das Protokoll (XMPP) sei speziell für die Datenkommunikation in Echtzeit entwickelt, so der Anbieter weiter, und es überträgt verschlüsselte XML-Informationen sicher über SSL. Durch die deutlich erhöhte Sicherheit lasse sich OpenMPS auch in Umfeldern mit hohem IT-Security-Standards problemlos verwenden.