Edge as a Service für den Mittelstand

Arista Networks’ Cognitive Unified Edge (CUE) soll es Unternehmen, insbesondere auch aus dem Mittelstand, ermöglichen, technologische Innovationen zu beschleunigen: CUE erlaube es, Sicherheits- und Netzwerkfunktionen in einer „Edge as aService“-Lösung zu konsolidieren, die man via Cloud verwaltet.

Viele Mittelständler haben knappe IT-Budgets und IT-Personaldecken, stehen aber vor den gleichen Herausforderungen wie größere Organisationen. Mehrere WLAN-, LAN- und WAN-Netzwerküberwachungs- und -verwaltungslösungen, die nicht miteinander verbunden sind, benötigen jedoch schnelle Problemerkennung, -vermittlung und -lösung sowie Schutz vor Cyberbedrohungen. Arista hat CUE laut eigenem Bekunden für diese Zielgruppe als „Edge as a Service“-Lösung entwickelt. Die Management-Lösung CloudVision-CUE biete „Plug and Play“-Management mit integrierter Zero-Touch-Automatisierung, Transparenz und Sicherheit.

Das CUE-Portfolio umfasst laut Arista folgende Bausteine:

CloudVision CUE Management: In einer einzigen Ansicht (Single Pane of Glass ) ermöglicht es die Cloud-basierte Verwaltungskonsole auf Arista-CloudVision-Basis, WLAN-, LAN-, WAN- und Sicherheitsstatus, wichtige Vorfälle sowie Berichtsdaten zu überwachen, Fehler zu beheben und allgemeine Konfigurationen vorzunehmen;

Secure Edge: Bedrohungs-Management mit der Q-Series Firewall gegen Malware, Hacking-Versuche, Phishing und andere Bedrohungen;

Q-Series Micro Edge für sichere WAN-Konnektivität von Zweigniederlassungen, auch über mobile Verbindungen wie LTE oder 5G;

Kompakter LAN-Switch in 12- und 16-Port-PoE-Varianten mit lüfterlosem 1HE-Formfaktor, sowie

Cognitive Wi-Fi Access Points: eine Reihe von WiFi-5/6- und -6E-Access-Points für den Innen- und Außenbereich, die Wireless Intrusion Protection, Application Quality of Experience und standortbasierte Dienste unterstützen.

Arista CUE soll ab diesem Quartal bei Aristas Channel-Partnern erhältlich sein, die Auslieferung starte im April.