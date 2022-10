Konica Minolta hat ein neues Managed-Professional-Printing-Paket auf den Markt gebracht, das die IT-Plattform Workplace Hub und die AccurioPro Flux Software kombiniert. Es ermögliche Nutzern im Rahmen der digitalen Transformation ein neues Maß an Vereinfachung und Effizienz, so der Hersteller.

Das sogenannte All-in-One-No-Care-Supportpaket von Konica Minolta biete eine besonders wirksame Druckprozessoptimierung für geschäftskritischere Aufgaben mit weniger IT-Aufwand. Der Performance-Managed-Service optimiere etwa die zentrale Verwaltung von Druckzentren, um Verfügbarkeit und Arbeitseffizienz zu gewährleisten und Kosten zu senken. Dabei ziele Konica Minolta auf allgemeine Büro- und Druckumgebungen, Akzidenzdruckereien, zentrale Reproabteilungen, Druckdienstleister, Copyshops sowie hauseigene Druckereien einer öffentlichen Einrichtung, Universität oder eines Unternehmens.

Mit dem Paket will man eine attraktive Lösung aus Managed IT und Application-Services auf Basis des Workplace Hubs in Kombination mit der Software AccurioPro Flux schaffen. Innerhalb des dedizierten Printroom-Netzwerks biete der Hersteller zudem Fernüberwachungs- und Verwaltungsdienste an, die Workplace Hub, AccurioPro Flux und die Drucksysteme miteinander verbinden.

AccurioPro Flux ist eine Softwarelösung für die Druckvorbereitung, professionelle Druckautomatisierung, Zusammenarbeit und Output-Management. Vor allem die Module Premium und Ultimate bieten laut Konica Minolta einen zentralen Kontrollpunkt für Workflow-Automatisierung und Web-to-Print. Die IT-Plattform Workplace Hub sieht Konica Minolta als Basis eines intelligent vernetzten Arbeitsplatzes an, die die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Microsoft- und anderen Drittanbieterlösungen gewährleiste.

„Druckereien auf der ganzen Welt stehen vor der großen Herausforderung, Druckaufträge effektiv zu verwalten, um die Produktivität und Effizienz zu steigern und Kosten zu senken", erklärt Svenja Schulz, Offering Manager Professional Printing, Konica Minolta Business Solutions Deutschland & Österreich. Die Einführung der Lösung sei ein weiterer Schritt dazu, Unternehmen dabei zu unterstützen, den Arbeitsplatz der Zukunft zu schaffen, so Schultz weiter.