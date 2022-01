Der Embedded PC DI-1100 von Compmall ist für Intel-Core-U-Prozessoren der achten Generation konzipiert, die mit 15 Watt TDP sehr energieeffizient arbeiten. Zur Auswahl stehen CPUs des Typs Core i7-8665UE bis 4,4 GHz, Core i5-8365UE bis 4,10 GHz sowie Core i3-8145UE bis 3,9 GHz. Der Arbeitsspeicher unterstützt bis zu 64 GByte und ist über einen DDR4-SO-DIMM-Sockel gesteckt.

Die kompakten Abmessungen von 203 x 142 x 66,8 mm entsprechen in etwa einer Grundfläche von A5 und bieten Erweiterungen für zwei Mini-PCIe-Steckplätze, zwei SIM-Karten-Sockel und drei Slots für CMI- oder CFM-Module. Diese Architektur ermögliche es dem Anwender, aus dem kompakten Embedded PC eine spezifische Systemlösung zu generieren, so Compmall. Mit den vielseitigen Vernetzungsmöglichkeiten, der hohen Rechenleistung und den zahlreichen Schnittstellen biete der kompakte und robuste DI-1100 zudem beste Voraussetzungen für Einsätze in der Maschinensteuerung, Automatisierung, Robotik und Logistik.

Insbesondere in Fahrzeugen und Railway-Anwendungen sei der DI-1100 gut einsetzbar, denn er ist zertifiziert nach MIL-STD-810G, E-Mark für Fahrzeuge und EN 50121-3-2 für Railway.

Ein Temperaturbereich von -40°C bis 85°C, Ignition Control, Spannungsversorgung zwischen neun und 48VDC und der robuste Aufbau sollen für ein weites Einsatzfeld sorgen. Den Embedded PC schützt ein widerstandsfähiges Metallgehäuse, und der Betrieb ist lüfterlos möglich. Ein Aufsatzlüfter ist für den Fall zu ergänzen, dass der PC externe Geräte wie Kameras über Power-over-Ethernet mit Strom versorgt.