Mit dem LES-v4-Energiespar-Server hat der Systemhersteller Thomas-Krenn die jüngste Generation seiner LES-Reihe (Low-Energy-Server) vorgestellt. Die Hardwareauslegung ermögliche die Nutzung überall dort, wo kompakte, geräuschlose und lüfterlose Systeme gefragt sind – etwa in Büros, dicht belegten Netzwerkschränken oder auch in elektrischen Verteilerkästen. Zudem sei der Betrieb in rauen Umgebungen bei null bis 40 °C möglich.

Das lüfterlose Design sei unter anderem durch die Verwendung des sparsamen und leistungsstarken Vier-Core-Elkhart-Lake-Prozessors aus Intels Celeron-Reihe mit Zehn-nm-Tremont-Architektur möglich. Dank zweier AES-Encryption-Einheiten pro Kern sei eine leistungsstarke Verschlüsselung auch im Betrieb mit Virtual Private Networks (VPNs) gegeben.

Der Arbeitsspeicher des LES v4 betrage bis zu maximal 32 GByte RAM, was ihn gemeinsam mit drei Netzwerk-Interfaces (NICs) mit je 2,5 GBit/s maximaler Übertragungsgeschwindigkeit zur geeigneten Wahl für Anwendungen im Unternehmens- und Industrieumfeld machen soll. Drei Anschlüsse für Monitore und die Möglichkeit, zwei SSDs nutzen zu können, runden das kompakte System ab, so die weiteren Angaben.

Der LES v4 ist ab sofort verfügbar und soll mittelfristig seinen Vorgänger v3 ablösen, der noch etwa sechs Monate verfügbar bleibt. Der Einstieg in die aktuelle Low-Energy-Server-Generation beginnt bei 499 Euro. In diesem Preis enthalten sind 4 GByte RAM und drei NICs. Der Einstieg beim Storage beginnt bei 34 Euro für eine 64 GByte M.2-SSD.