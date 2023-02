Das Trumpf TruLaser Center 7030 integriert erstmals alle Prozesse des Laserschneidens in einer einzigen Maschine. Autonomes arbeiten und Fehlerbehebung, bedürfen der Auswertung aller notwendigen Daten. HARTING und SICK unterstützen Trumpf mit intelligenter Kamerasensorik und smarter Single Pair Ethernet Infrastruktur für connected services.

Die Kundenbedürfnisse im Maschinenbau wandeln sich: Losgröße 1 ist mittlerweile der erwartete Standard, Flexibilität wird großgeschrieben. Die Anlagenverfügbarkeit zu maximieren, gilt es ebenso, wie den Service-Support noch vorausschauender, noch kalkulierbarer zu gestalten.

Die TruLaser Center 7030 von TRUMPF übernimmt den kompletten Prozess – von der Zeichnung bis zum sortierten Teil: Beladen, schneiden, entnehmen, sortieren, stapeln. Im Idealfall tut sie dies zukünftig vollkommen autonom.

Die Herausforderung: Maschinenstillstand durch begleitende Prozesse

Auch an einer komplett ausgetesteten Maschine gibt es durch vor- und nachgelagerte Prozesse im realen Betrieb bei Kunden früher oder später Probleme. Hersteller brauchen alle Sensor-, Maschinen- System- und Kameradaten, um Fehlerursachen zu finden.

Der erste Schritt in diese Form von Autonomie ist das Verstehen, wo unbekannte Probleme im Realbetrieb herkommen. Dazu braucht es sehr viele Kameras, um die Maschine zu filmen und den Störfall per Ferndiagnose zu erkennen. Diese Überwachung findet in dem Maße häufig noch nicht statt.

Die Lösung: eine nahtlose Kommunikation zwischen Feldebene und IoT-Services

HARTING T1 Industrial Single Pair Ethernet Schnittstelle in verschiedenen IP Schutz Klassen

Sensorhersteller denken Sensordaten neu

Neben den TRUMPF-eigenen Sensoren liefern Hersteller wie SICK die passende Kameratechnik. Die Experten bei SICK sind sich bewusst, dass sie Sensordaten neu denken müssen: nicht mehr in isolierten Prozessdaten, sondern in Systemen, in denen die IoT-Welt mit hochwertigen Daten versorgt werden muss. Die Bilddaten müssen für eine korrekte Auswertung in Echtzeit mit sämtlichen Maschinendaten verknüpft werden. Die dafür notwendige Infrastruktur muss auch bei mittelständischen Kunden den Datenmengen standhalten.

Ein herstellerübergreifender Datentransfers in Echtzeit muss möglich sein

Für die Datenverfügbarkeit in Echtzeit wird die Erweiterung von OPC UA um das Time-Sensitive Networking (TSN) im Rahmen der OPC Field Level Communication Initiative entwickelt. TSN übernimmt die Steuerung von Prioritäten der einzelnen Datenpakete und hält Verfahren für die Warteschlangenbehandlung bereit. Sensordaten werden so in den geforderten Datenraten verfügbar – die Feldebene lässt sich hürdenfrei einbinden.

Single Pair Ethernet

Eine autonome Maschine wirtschaftlich verkaufen zu können, betrifft Sensorik, Infrastruktur und auch notwendige Steckverbinder und die Verkabelung.

HARTING, Spezialist für Verbindungstechnik, bietet Single Pair Ethernet (SPE) als Verkabelungslösung an. SPE ist eine robuste und materialsparende Ethernet-Verkabelung, die langfristig die bisher üblichen Feldbusse ersetzen soll. Der neue Industriestandard erlaubt mit nur einem Adernpaar eine Datenübertragungsrate bis zu 1GBit/s. SPE macht die barrierefreie Anbindung von Geräten bis in die Feldebene möglich und erlaubt erstmals kosteneffektiv die Nutzung von Ethernet in der gesamten industriellen Automatisierung. Damit ist SPE das notwendige Backbone für durchgängige Netzwerke vom Sensor bis in die Cloud.

