Der Technikanbieter Lindy stellte sein HDMI-Powerline-Extendersystem vor. Dieses verwendet die Powerline-Technik, die man ursprünglich für die Übertagung von IP-Netzwerksignalen über die Steckdose entwickelt hat.

Der Transmitter fungiere als Sender und moduliere die HDMI-Signale auf die 230-Volt-Netzspannung auf. Somit sollen sie in weiteren Steckdosen im Gebäude für den Empfang am Receiver zur Verfügung stehen. Mit Auflösungen bis zu 1.920 x 1.080 lassen sich so HDMI-Signale in Full-HD-Qualität übertragen, ohne zusätzliche Kabel verlegen zu müssen, so Lindy. Mit bis zu drei kompatiblen Empfängern sollen sich die Signale im Büro, im Home-Office oder auch im Eventbereich bis in die hinterste Ecke übertragen lassen. Selbst Ad-hoc-Anschlüsse beziehungsweise Installationen lassen sich laut Anbieter schnell realisieren, da nach dem Anschluss des Transmitters und des Receivers an das Stromnetz ein kurzer automatischer Pairing-Prozess abläuft und die Verbindung für die Übertragung herstellt.

Nach den Vorgaben von HDMI 1.3 ist die erreichte 6,75-GHz-Bandbreite mehr als ausreichend und die Unterstützung von HDCP 1.4 sorgt zudem für die Übertragung von kopiergeschützten Inhalten, so das Anbieterversprechen.

Sowohl den Sender als auch den Empfänger könne man über HDMI-Typ-A-Buchsen anschließen. Ein zusätzlicher 3,5 mm Klinkenanschluss für je einen Infrarot-Receiver und -Emitter sorge dafür, dass sich das Quellgerät von jedem Display beziehungsweise Empfänger aus per IR-Fernbedienung steuern lässt.

Das HDMI-Powerline-Extendersystem, bestehend aus HDMI-Transmitter und -Receiver, die sich über die Steckdose in den Stromkreislauf einbinden lassen, ist laut Lindy ab sofort erhältlich. Die Preise der beiden Geräte, in einem schwarzen Metallgehäuse mit 13,5 x 9,7 cm und einer Höhe von knapp 3 cm, liegen bei 174 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer sowohl für den Transmitter als auch einen Receiver.

