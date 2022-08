Extreme Networks, Anbieter Cloud-basierender Netzwerklösungen, hat mit dem Extreme AP5050 den nach eigenen Angaben branchenweit ersten Wi-Fi 6E Outdoor Access Point (AP) vorgestellt, der für den Einsatz auf Veranstaltungen im Freien, in Kongresszentren, auf dem Gelände von Hochschulen, in Krankenhäusern oder in großen Stadien optimiert ist.

Der AP5050 soll durch ein verbessertes „Wireless-Erlebnis“ punkten, so der Hersteller, und höhere Geschwindigkeit und weniger Interferenzen bieten. Auf großen Freiluftveranstaltungen erziele er bis zum Dreifachen des Spektrums früherer Wi-Fi-Generationen. Der AP5050 helfe Nutzern zudem, ihre Netzwerke zukunftssicherer zu gestalten. Seine Infrastruktur ist auf Anwendungen der nächsten Generation mit hoher Bandbreite und auf IoT-Geräte ausgelegt. Damit lassen sich deutliche Vorteile bei Betrieb und Kundenerlebnis erzielen, während gleichzeitig die Grundlage zur Monetarisierung neuer mobiler Dienste gelegt wird, so Extreme weiter.

Das Gerät ist auf High-Speed-Konnektivität in Umgebungen mit hoher Dichte optimiert und unterstützt an Veranstaltungsorten auch bandbreitenintensive Anwendungen und Geräte, die dort vom Betriebspersonal oder von den Fans genutzt werden. Über Wi-Fi 6E besteht Zugang zu einem erweiterten Spektrum von bis zu 1.200 MHz, was die Service-Qualität (QoS) in dichten Umgebungen verbessern und die Leistung neuartiger Anwendungen optimieren soll.

Er verfügt über drei 4x4:4-Module mit hoher Effizienz und Leistung für einen aggregierten Datendurchsatz nach Standard 802.11ax von bis zu 10 GBit/s. Er verbinde zudem Wi-Fi 6E, modernste Sicherheit und KI/ML-Funktionen in einer einzigen Lösung, so der Hersteller bei der Ankündigung.

Im Unterschied zu anderen APs, die nur zeitweise Scans durchführen, ist der AP5050 mit einem dedizierten Tri-Frequenzsensor ausgerüstet, der ständig Scans nach Geräten mit hohem Störpotenzial durchführt. Damit minimiere er das Risiko von Schwachstellen und Angriffen deutlich, ohne dass dies zulasten der Netzwerkleistung geht. Der AP5050 unterstützt außerdem die neueste WPA3-Sicherheitszertifizierung der Wi-Fi Alliance, eine „Stateful“ DPI-Firewall für den kontextbasierten Zugriff, Private Pre-Shared Key (PPSK) zum Schutz von IoT-Umgebungen, Extreme Fabric Attach für eine automatische Bereitstellung sowie einen Sensor zur Standortanalyse.