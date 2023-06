Mit dem Nano-ADL-P bringt ICP Deutschland ein Epic-Board auf den Markt, das mit der neuesten Intel-Prozessor-Generation ausgestattet ist und einen Standard PCIe-x4-Erweiterungsslot bietet. Die Performance der Prozessoren und die Erweiterbarkeit durch den Standard-PCIe-Slot seien ideale Voraussetzungen für Systemintegratoren, um die Erfordernisse leistungshungriger Applikationen zu erfüllen.

ICP Deutschland bietet zwei Einstiegs- sowie zwei Hochleistungsvarianten an. Für einfache Anwendungen bietet das Nano-ADL-P-CC mit Intel Celeron 7305 fünf Prozessorkerne, aufgeteilt in einen Performance- und vier Efficient-Kerne, und einer CPU-Taktrate von 1,1 GHz an. Das Nano-ADL-P-i3C mit Intel-Core-i3-1215U-Prozessor bietet sechs Prozessorkerne, zwei Performance- und vier Efficient-Kerne und eine Taktrate von bis zu 4,4 GHz.

Die beiden Hochleistungsvarianten Nano-ADL-P-i7C und Nano-ADL-P-i5C bieten zehn Prozessorkerne, die sich in zwei Performance- und acht Efficient-Kerne aufteilen. Der Intel Core i5 1235U kommt dabei auf maximal 4,4 GHz Taktrate und der Intel-Core-i7-1255U-Prozessor auf maximal 4,7 GHz.

Standardmäßig sind alle Varianten mit einem Arbeitsspeicher von 8 GByte LPDDR4x 3.200 MHz onboard ausgestattet. Optional sind Versionen mit 16 GByte erhältlich.