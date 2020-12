Die intelligente Steuerung und Überwachung von Prozessen, Maschinen und Anlagen setzt immer mehr auf große Datenmengen und komplexe Algorithmen. Deren Berechnung erfordert spezialisierte Hardware und eine hohe Bandbreite für die Datenkommunikation. Insbesondere die Bereitstellung und Verarbeitung von Bilddaten aus angeschlossenen Kameras stellt die im industriellen Umfeld eingesetzten Controller vor Herausforderungen. Sie müssen platzsparend, robust und leistungsstark sein, dabei gleichzeitig wartungsarm und mit den essenziellen Schnittstellen ausgestattet. Acceed, Distributor für industrielle Computer und Komponenten, kündigte mit dem DLAP-301-Nano eine auf diese Anforderungen zugeschnittene KI-Plattform mit integrierter Jetson-Nano-Engine an.

Ausgestattet mit dem Jetson-Nano-Modul von Nvidia sei der von Acceed vorgestellte lüfterlose DLAP-301-Nano eine geeignete Plattform, wenn es um den Einstieg in KI-Anwendungen auf Basis von Bilddaten geht. Das Modul besitze eine 64-Bit-Quad-Core-CPU ARM-Cortex-A57 und einen integrierten 128-CUDA-Core-Grafikprozessor (GPU) mit Maxwell-Architektur. In Kombination mit 4 GByte 64-Bit-LPDDR4-Speicher erreiche das Modul 472 GFLOPS Rechenleistung. Als Speicherdurchsatz gibt Nvidia 25,6 GBit/s an.

Acht RJ45-Ethernet-Schnittstellen mit PoE dienen auf der Rückseite des 21 Zentimeter breiten Industriegehäuses zum Anschluss von Kameras. Für die Datenkommunikation stehen außerdem zwei serielle DB-9-Buchsen, drei USB-Anschlüsse und eine weitere GbE-Schnittstelle zur Verfügung, so die weiteren Angaben von Acceed. Die Grafikausgabe vor Ort sei in hoher Auflösung über den HDMI-2.0-Port auf der Frontseite möglich. Der ebenfalls auf der Frontseite zugängliche Schacht nimmt eine 2,5-Zoll-SATA-SSD für die lokale Datenspeicherung auf. Damit soll der DLAP-301-Nano gleichzeitig als autonomer NVR (Netzwerkvideorekorder) einsetzbar sein, der Bilddaten bei Bedarf aber auch in das Netz streamen kann.

Mit dem Jetson-Nano-Modul ermögliche der DLAP-301-Nano Computer-Vision in Echtzeit und Inferencing für komplexe DNN-Modelle (Deep Neural Network). Damit ließe sich zum Beispiel die Steuerung multisensorischer autonomer Roboter realisieren oder die Integration von IoT-Geräten mit intelligentem Edge-Processing. Mit Hilfe von ML-Frameworks soll zudem möglich sein, neuronale Netze direkt weiter zu trainieren.

Der DLAP-301-Nano ist für den industriellen Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen entwickelt und erlaube den Betrieb im erweiterten Temperaturbereich von -20 bis +70 Grad Celsius.

Die KI-Plattformen von Adlink sind in Deutschland über den Vertriebspartner Acceed erhältlich.

Weitere Informationen stehen unter www.acceed.net zur Verfügung.

