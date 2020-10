Advantech, Anbieter im Bereich Embedded A-IoT, hat das SMARC-2.1-konforme SOM-2532 mit einem 10nm-Intel-Elkhart-Lake-Prozessor vorgestellt. Das Board biete bis zu vier Cores und im Vergleich zu früheren Modellen eine um 40 Prozent bessere CPU-Leistung sowie eine verbesserte Grafikleistung. Das SOM-2532 unterstütze zudem zahlreiche Schnittstellen und Displays, darunter 2 x GbE LAN für TSN PHY, 3 x unabhängige 4K-Displays, 2 x USB 3.1 Gen 2 (10 GBit/s) und 1x SATA Gen3. Mit seiner verbesserten Rechenleistung und den vielfältigen I/Os soll es sich laut Advantech für zahlreiche Anwendungen in den Bereichen Industriesteuerung, Transportwesen und Medizintechnik eignen.

Das SOM-2532 entspricht laut Hersteller der SMARC-2.1-Spezifikation, die im März 2020 veröffentlicht wurde. Das Board unterstützt bis zu 16 GByte On-Board-LPDDR4 mit IBECC (In-Band ICC). Die Geschwindigkeit des nichtflüchtigen Speichers habe man im Vergleich zu eMMC 5.1 verbessert, da das SOM-2532 mit UFS2.1 die sequenzielle Lesegeschwindigkeit um 40 Prozent und die sequenzielle Schreibgeschwindigkeit um 20 Prozent verbessere.

Das SOM-2532 verfügt über USB 3.2 Gen2 (10 GT/s) und PCIe Gen3 (8 GT/s), die beide erheblich schneller sind als ihre Vorgänger. CAN-FD ermöglicht eine deutlich höhere Datenübertragungsraten und erreicht die zehnfache Geschwindigkeit der Nutzdatenübertragung, was bei datenintensiven Anwendungen von entscheidender Bedeutung ist. Durch die größere Datennutzlast und das CAN-FD-Protokoll erhöht das SOM-2532 auch die Sicherheit. Es nutzt TSN PHY für eine echtzeitfähige Gerätekommunikation. Das Board sorgt auch für eine präzisere Datensynchronisation über das Netzwerk und minimiert den Jitter-Wert, um die Latenz während der Echtzeit-Gerätekommunikation zu verringern. Die Kombination an Leistungsmerkmalen soll das SOM-2532 besonders für Anwendungen in der Automatisierungstechnik und im Transportwesen prädestinieren, so Advantech.

Weitere Informationen stehen unter www.advantech.com bereit.

