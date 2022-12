Der Distributor Acceed führt ab sofort die Controller der Serie EOS-JNX von Adlink im Portfolio. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) seien diese für den Einsatz am Edge (Edge Computing) als Bildverarbeitungssysteme konzipiert. Darüber hinaus bieten sie durch ihre leistungsstarken Grafikkomponenten weitere Möglichkeiten für die Automatisierung im IoT, auch auf Basis von umfangreichen Bilddaten, so die weiteren Angaben.

Was die Serie EOS-JNX von anderen Box-Computern unterscheidet, ist das integrierte Jetson Xavier-NX-Modul von Nvidia. Mit diesem kleinformatigen System-on-Module (SoM) mit bis zu 21 Tops beschleunigter Rechenleistung lassen sich neuronale Netze aufbauen, die Daten aus mehreren hochauflösenden Sensoren parallel verarbeiten – eine Voraussetzung für vollständig KI-basierte Systeme, so der Distributor. Jetson Xavier NX beschleunige die Datenverarbeitung in der herstellereigenen Software um mehr als das zehnfache des Vorgängers Jetson TX2.

Die umfangreiche Ausstattung mit Schnittstellen im lüfterlosen Gehäuse sorge für Freiheit hinsichtlich der Datenkommunikation und unterstütze die Integration im Feld. Die integrierte Smart-PoE-Funktion zur Remote-Steuerung der PoE-Stromversorgung soll den Wartungsaufwand an schwer zugänglichen Standorten verringern und eine PoE-Stromausfallerkennung bieten.

Das Modell EOS JNX-I sei vor allem als KI-PoE-Switch für den Anschluss von IP-Kameras konzipiert. Es biete außerdem einen Uplink-Port für die Verbindung mit einem Netzwerk-Videorekorder (NVR) zur Aufzeichnung von Videoströmen, was den Refit bestehender Überwachungssysteme erleichtern soll. Das Modell EOS JNX-G habe man für industrielle KI-Anwendungen im Bereich des maschinellen Sehens entwickelt und biete eine dedizierte Bandbreite von 1 GBit pro Kanal. Der interne USB-Anschluss lasse sich für einen Dongle im Gehäuse nutzen, um so einen bestmöglichen Schutz zu gewährleisten.