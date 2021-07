Acceed, Distributor für industrielle Computer und Komponenten, stellte die industriellen Embedded-Computer der Serie DLAP-4000 vor, die sich durch ihren PEG-Steckplatz auszeichnen (PCI Express for Graphics). Die Serie biete mit ihren Modellen eine Vielzahl von Kombinationen mit den Hochleistungskarten von Nvidia bis hin zur RTX 8000.

Die Modelle der Serie DLAP-4000 sind erweiterbare industrielle Box-Computer, die man bei Acceed kundenspezifisch mit leistungsstarken Quadro-Grafikkarten von Nvidia ausstatte. Die so konfigurierten KI-Plattformen zielen laut Distributor in erster Linie auf anspruchsvolle Edge-Computing-Anwendungen wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Machine Vision und grundsätzlich alle Lösungen, die auf den hohen Rechenleistungen der GPU basieren. Zu den empfohlenen Grafikkarten gehören neben der P2200 von Nvidia die Modelle RTX 4000, RTX 5000, RTX 6000 und RTX 8000, so die weitere Angabe.

Der DLAP-4001/M8G zum Beispiel arbeite mit dem i7-9700E-Prozessor von Intel mit H310-Chipsatz, biete 8 GByte DDR4-SODIMM-Speicher, der auf 32 GByte erweiterbar ist, und den PEG-Steckplatz mit Unterstützung für die Nvidia-Karte. Zur weiteren Ausstattung gehören bei allen Modellen eine M.2-Schnittstelle (SATA III), ein Mini-PCIe-Steckplatz für WLAN-, Bluetooth- oder LTE-Module und zwei interne 2,5-Zoll-SATA-III-Steckplätze, so Acceed. Das E/A-Schnittstellenangebot erstrecke sich über einen Display-Port (4.096 x 2.304), einen DVI-D-Anschluss (1.920 x 1.200), einen HDMI-Anschluss (4.096 x 2.160), zwei GbE-Schnittstellen, eine konfigurierbere RS-232/422/485-Schnittstelle und vier weitere für RS-232, dazu vier USB-Schnittstellen (3.1 Gen1), ergänzt durch zwei USB-2.0-Buchsen, sowie eine 8-Bit-IO-Schnittstelle und Audio-Anschlüsse. Als Netzteil ist entweder ein Flex ATX 300 W oder 500 W verbaut, abhängig von der gewählten GPU.

