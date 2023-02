Leicht, klein, lüfterlos, kommunikationsstark: So beschreibt Compmall den Mini-Box-PC Tango-3010, den der Anbieter vor Kurzem in sein Programm aufgenommen hat. Mit den Abmessungen 13,9 x 13,7 x 4 cm³ passe das Gerät in jede Nische. Zudem sei es sogar möglich, es mit dem VESA75/100-Kit an ein Display anzuschrauben.

Der Mini-PC arbeitet mit einem Intel-Prozessor der Generation Elkhart Lake Celeron J6412. Vier Rechenkerne sind mit 2 GHz im Grundtakt und 2,60 GHz im Burstmodus getaktet, das Ganze bei einer Verlustleistung von 10 Watt. Zudem ausgestattet mit drei 2,5-Gigabit-Ethernet-Anschlüssen und einem bereits integrierten Modul für Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.2 übertrage der Tango-3010 hohe Datenmengen in kürzester Zeit.

Das 6-GHz-Band ist nicht nur schneller als die 2,5- und 5-GHz-Bänder, sondern vor allem weniger anfällig für Verbindungsabbrüche. Daher lasse sich der Mini-Box-PC als Gateway für Smart-Factory-Anwendungen nutzen. Genauso gut möglich ist laut Compmall ein Einsatz in der Steuer- und Regeltechnik, wenn das Thema Platz eine Rolle spielt, oder in Self-Service-Applikationen.

Über Intel PTT (Platform Trust Technology) lässt sich TPM 2.0 (Trusted Platform Module) realisieren, sodass sowohl Linux als auch Windows 10 und Windows 11 installiert werden können. Die Eingangsspannung liegt bei 12 V DC, die Betriebstemperatur zwischen 0 °C und 40 °C.