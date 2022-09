Oft erfordern komplizierte Umgebungsstrukturen smarte Lösungen, um innovative Nachrüstungen beispielsweise in KMUs realisieren zu können. Zur Aufrüstung vorhandener Nicht-PoE-Netzwerk-Switches auf ein PoE-fähiges Modell präsentierte der Netzwerkspezialist Trendnet seinen 10G-PoE++-Injektor TPE-319GI.

Der Injektor TPE-319GI ermögliche es, PoE+-Strom an einen Nicht-PoE-Switch anzuschließen. Dabei versorge der TPE-319GI ein PoE-Gerät mit PoE, PoE+ oder PoE++ So sollen Unternehmen einfach Geräte wie Wireless Access Point, IP-Kamera, VoIP-Telefonsysteme etc. über ein Ethernet-Kabel bis zu 100 Meter mit Strom versorgen und ins Netzwerk integrieren können. Der integrierte 10GBase-TRJ-45-Port ermögliche Netzwerkgeschwindigkeiten von bis zu 10 GBit/s.

Damit könne man PoE++-Geräte über große Entfernungen selbst an entlegenen Standorten, wo oft kein Stromanschluss verfügbar ist, mit Strom und großen Datenmengen versorgen. Zudem sei es möglich, mit dem Injektor PoE-betriebene Geräte an einen Switch ohne PoE-Funktion anzuschließen und so die Kosten und den Aufwand für die Aufrüstung eines vorhandenen Switches auf ein PoE-fähiges Modell vermeiden.

Der TPE-319GI verwende die Industrie-PoE-Standards IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und IEEE 802.3bt. Er ist somit laut Trendnet für fast alle PoE-, PoE+- und PoE++-Geräteklassen geeignet. Das Wanddesign und das robuste Metallgehäuse ermöglichen auch eine Wandmontage, so die weiteren Angaben. Dank Plug-and-Play-Bedienung erfolge die Konfiguration schnell und problemlos ohne Unterbrechung des Arbeitsablaufs. LEDs zeigen die PoE-Konnektivität und den Leistungsstatus an.

Darüber hinaus erkenne der TPE-319GI automatisch die Leistungsanforderungen der PoE-Geräte und liefere die entsprechende Leistung. Das lüfterlose Design eliminiere Betriebsgeräusche und senke den Energieverbrauch.