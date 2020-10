Für Nutzer von Smartphones, Tablets, Notebooks und Konsolen sowie IT-Administratoren und Computerabteilungen in Unternehmen hat Conrad Electronic das 65-Watt-USB-Ladegerät des Herstellers Hama in hochwertiger Qualität in Verarbeitung und Leistung im Programm.

Die Stromversorgungslösung enthält Halbleiterbauteile in Galliumnitrid-Technik (GaN), die mit hoher Effizienz und geringer Wärmeentwicklung arbeiten und ein kompaktes Design mit geringem Gewicht ermöglichen soll. Gegenüber herkömmlichen Ladern sind die Geräte von Hama bis zu 60 Prozent kleiner und nur etwa so groß wie zwei leicht geöffnete Streichholzschachteln, so die Angaben von Conrad Electronic.

Ausgestattet mit Power-Delivery- und Qualcomm-Quick-Charge-2.0/3.0-Technik sollen die Ladegeräte ein doppelt so schnelles Aufladen wie Geräte mit herkömmlichen Ladetechniken ermöglichen. Die USB-Ladegeräte seien abwärtskompatibel mit allen Versionen der Power-Delivery- und Qualcomm-Quick-Charge-3.0-Technik.

Daniel Langer, Sortiment-Manager bei Hama, fasste die Funktionen der USB-Ladegeräte wie folgt zusammen: „An die USB-Lader angeschlossene Geräte werden automatisch erkannt und optimal sowie mit garantierter maximaler Ladegeschwindigkeit geladen. Dies schont den Akku und verlängert die Lebensdauer. Für intelligentes und sicheres Laden sorgen Überlade-, Überspannungs- und Kurzschlussschutz. Eine LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft über den aktuellen Gerätestatus.“

Eine maximale Ausgangsleistung von 65 Watt (USB-C 65 Watt PD, USB-A 19,5 Watt QC 3.0) sowie Ausgangsspannungen beziehungsweise Ausgangsströme von 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,25 A, 3,6 bis 6 V/3 A, 5 V/3 A, 6 bis 9 V/2 A, 9 bis12 V/1,5 A, 9 V/3 A seien spezifiziert. Der Eingangsspannungsbereich beträgt 100 bis 240 Volt und prädestiniere die USB-Lader damit für den weltweiten Einsatz in Verbindung mit länderspezifischem Adapter.

Weitere Informationen stehen unter www.conrad.de zur Verfügung.

