Licht und Ton kombiniert in einem IP-basierten Gerät

Axis Communications, Anbieter im Bereich Netzwerk-Video, kündigte mit der D4100-E eine IP-Stroboskop-Sirene an. Mit verschiedenen Licht- und Klangmustern könne diese sowohl dabei helfen, Eindringlinge visuell und akustisch abzuschrecken, als auch die Sicherheit am Arbeitsplatz oder die betriebliche Effizienz im Allgemeinen zu verbessern. Die Vorrichtung lasse sich über Vapix, MQTT oder SIP integrieren.

Eindringlinge auf einem Grundstück abschrecken, auf das Öffnen einer Schranke hinweisen oder auf einen geöffneten Notausgang aufmerksam machen – bei all diesen Szenarien kommt die IP-Stroboskop-Sirene laut Axis effektiv zum Einsatz. Mit Hilfe eines Blitzlichts, das je nach Situation in unterschiedlichen Farbkombinationen visuelle Signale aussenden kann, und eines akustischen Alarmgebers übermittele sie Informationen oder sichere eine Anlage vor Eindringlingen.

Das vollständig netzwerkfähige Produkt basiere auf der offenen anbietereigenen Plattform und lasse sich auf diese Weise über Vapix (offene Programmierschnittstelle), MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) oder SIP (Session Initiation Protocol) von jedem Axis-Gerät aus mit der Camera Station, der Video-Management-Software (VMS), oder mit der VMS eines Drittanbieters verbinden und als optischer und akustischer Signalgeber nutzen. Die D4100-E eigne sich damit beispielsweise für den Perimeterschutz in Verbindung mit Thermalkameras und der Analyselösung Perimeter Defender.

Die Kombination von unterschiedlichen Farblichtern und individuellen, akustischen Signalen ermögliche es, für jede Situation die geeignete Signalisierung zu erstellen. Auf diese Weise passe sich die D4100-E ideal an eine Umgebung an.

Laut dem Anbieter besteht auch die Möglichkeit, mit einer vernetzten hauseigenen Audiolösung in Echtzeit auf eine Situation einzuwirken, um unerwünschte Aktivitäten zu verhindern. Dies soll die Intervention aus der Ferne erleichtern.

Die Sirene sei leicht zu installieren und in Betrieb zu nehmen. Dank einer einfachen, Web-basierten Oberfläche lasse sich das Gerät schnell konfigurieren und das Setup auf andere Geräte im System übertragen. Die IP-Stroboskop-Sirene ist über PoE (Power over Ethernet) mit Strom versorgt, sodass für die Übertragung von Daten und die Stromversorgung nur ein Kabel nötig ist, so die weiteren Angaben.