Mehr Power für die Netzwerk-Nachrüstung

Die Anforderungen an die Netzwerke in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) wachsen stetig. Dies macht Erweiterungen der Infrastruktur gerade hinsichtlich Bandbreiten- und PoE-Leistung erforderlich. Für Netzwerkumgebungen, in denen viel Stromleistung nötig ist, erweitert der Hersteller Trendnet seine PoE-Produktlinie um die beiden Unmanaged-Gigabit-PoE+-Switches TPE-TG182 und TPE-TG262. Das Duo eigne sich für den Einsatz von strom- und datenintensiven PoE-Geräten wie leistungsstarke Wireless Access Points, PTZ-Kameras, Digital Signage, IPTV-Decoder und Zugangskontrollen.

Die beiden Unmanaged-Gigabit-PoE+-Switches verfügen laut Trendnet über ein robustes 1HE-19-Zoll-Metallgehäuse inklusive Rackmount-Montagebügeln. Beide IEEE 802.3at-kompatiblen Switches sollen hohe Bandbreitenleistung, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit bieten. Zudem verfügen sei über jeweils zwei SFP-Steckplätze für Langstrecken- und Glasfasernetzanwendungen.

Laut dem Hersteller liefern die beiden Switches bis zu 30 Watt PoE+-Strom und -Daten pro Port über vorhandene Ethernet-Kabel. Mit einer PoE-Gesamtleistung von 240 Watt versorge der TPE-TG182 insgesamt 16 PoE+-Ports mit bis zu 30 Watt pro Port bei einer Switching-Kapazität von 36 GBit/s sowie zwei zusätzlichen Gigabit-SFP-Slots.

Der TPE-TG262 besitze eine PoE-Gesamtleistung von 380 Watt für 24 Gigabit-PoE+-Ports mit bis zu 30 Watt bei einer Switching-Kapazität von 52 GBit/s und ebenfalls zwei SFP-Slots. Dank der PoE-Technik benötige ein Anwenderunternehmen nur einen Kabelsatz, um PoE+-Leistung und Daten über das bestehende Ethernet-Kabel zu liefern. Somit sei es möglich, Gerätekosten zu sparen und die Installationszeit zu reduzieren.

Die interne Stromversorgung sorge für einen nahezu lautlosen Betrieb. Die Jumbo-Frame-Funktion ermögliche zudem einen komprimierten und schnellen Datentransfer. LED-Leuchten an der Vorderseite zeigen den Port-Status an.