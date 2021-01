Rohde & Schwarz hat den Frequenzbereich seiner Dreipfad-Diodenmessköpfe auf 67 GHz erweitert. Dank Dreipfad-Technik sollen die NRP67S- und NRP67SN-Messköpfe schnelle, hochpräzise und hochempfindliche Leistungsmessungen durchführen. Die Frequenzerweiterung auf 67 GHz eröffne weitere Anwendungsmöglichkeiten für Hochgeschwindigkeits-Leistungsmessungen.

Die NRP67S- und NRP67SN-Leistungsmessköpfe decken einen Frequenzbereich von 50 MHz bis 67GHz ab, so die R&S-Angabe. In Kombination mit den Vorteilen der von Rohde & Schwarz entwickelten Dreipfad-Technik für Diodenmessköpfe, eines Dynamikbereichs von –70 dBm bis 20 dBm und der Messgeschwindigkeit von 10.000 Messungen pro Sekunde sollen Nutzer von schnellen Leistungsmessungen profitieren.

Damit unterstützen die NRP67S/SN-Leistungsmessköpfe laut Anbieter WiFi- und Wireless-HDStandards mit Frequenzen über 57 GHz. Sie seien somit universell für Leistungsmessungen an nahezu allen Komponenten der drahtlosen Infrastruktur einsetzbar.

Die Leistungsmessköpfe sollen sich für Anwendungen in den Bereichen Installation, Wartung und Überwachung eignen, sowohl lokal als auch ferngesteuert. Sie lassen sich an einen R&S-NRX-Leistungsmesser, ausgewählte Signalgeneratoren und -analysatoren sowie PCs mit der hauseigenen Software NRPV Virtual Power Meter anschließen, so Rohde & Schwarz. Die Leistungsmessköpfe seien darüber hinaus mit einer Ethernet-Schnittstelle für ferngesteuerte Anwendungen über LAN – auch über große Distanzen – ausgestattet. Sämtliche USB-Messköpfe unterstützen den Industriestandard USBTMC und lassen sich damit problemlos in automatische Testsysteme integrieren, so das R&S-Versprechen.

Weitere Informationen finden sich unter www.rohde-schwarz.com.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Verwandte Artikel

Rohde & Schwarz GmbH & Co.KG

Rohde & Schwarz

Messtechnik