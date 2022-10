Online USV-Systeme, Anbieter von unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV), vergrößerte sein Angebot und bietet ab sofort ein zusätzliches Modell aus der USV-Zinto-Serie an. Der USV Zinto Tower 800 zeichne sich durch eine kompakte Bauform und große Flexibilität aus. Die Laufzeit lasse sich durch das Hinzufügen weiterer Batteriepakete individuell verlängern. Unternehmen sollen damit gezielter auf Netzstörungen und Stromschwankungen reagieren und eine stabile Notstromversorgung sicherstellen können.

Bis zu sieben weitere Batteriepakete lassen sich an die USV Zinto Tower anschließen und die Überbrückungszeit im Falle einer Stromstörung von 15 Minuten auf 412 Minuten (bei einer 50 Prozent Last) verlängern, so der Anbieter. Schaltbare Ausgangssteckdosen sollen für zusätzliche Flexibilität sorgen und das gezielte Abschalten einzelner Verbraucher ermöglichen. Dies trage zu einer zusätzlichen Laufzeiterweiterung bei. Das Modell sei im Normalbetrieb geräuschlos und erreiche die Sicherheitsstufe VI.

Die Dynamic-Power-Technik (DPT) optimiere die Datenübertragungsrate bei Routern durch Filterung von Stromschwankungen. Sie wirke energieeinsparend und stelle den angeschlossenen Verbrauchern bis zu 38 Prozent mehr Wirkleistung (Watt) zur Verfügung als klassische USV-Anlagen. Zinto Tower stehe in der Leistungsklasse 800 VA/720 W zur Verfügung. Im Preis (299 Euro) enthalten ist eine dreijährige Herstellergarantie inklusive Batterie, so die weiteren Angaben. Das Modell ist ab sofort verfügbar. Zusätzliche Batteriepakete könne man jederzeit optional erwerben.