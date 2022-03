Rohde & Schwarz zeigt Hochleistungs-LCR-Meter

Mit einer komplett neuen Familie von Hochleistungs-LCR-Metern will Rohde & Schwarz den von seinen Messgeräten abgedeckten Frequenzbereich für Impedanzmessungen deutlich ausweiten. Damit lassen sich nun auch Wechselstrom-Bauelemente mit Betriebsfrequenzen von 4 Hz bis 10 MHz vermessen.

Die R&S LCX LCR-Meter sind zur Durchführung aller gängigen Impedanzmessungen sowie spezialisierter Messungen für ausgewählte Bauelementtypen in der Lage. Sie bieten dabei laut Hersteller sowohl die in Forschung und Entwicklung benötigte hohe Genauigkeit als auch die für Produktionstests und Qualitätssicherung erforderliche hohe Messgeschwindigkeit.

Die Messgeräte eignen sich damit nicht nur für die große Mehrheit der Geräte, die mit herkömmlichen 50- oder 60-Hz-Netzfrequenzen betrieben werden, sondern auch für die 400-Hz-Stromversorgungssysteme von Flugzeugen. Abgedeckt sei ein breites Anwendungsspektrum von niederfrequenten seismischen Sensoren bis hin zu Hochleistungskommunikationsschaltungen mit Betriebsfrequenzen von mehreren Megahertz. Ingenieuren, die vor der Aufgabe stehen, für ihr Gerät geeignete Kondensatoren, Induktivitäten, Widerstände und Analogfilter für eine bestimmte Anwendung auszuwählen, liefern die R&S-LCX-Modelle hochpräzise Impedanzwerte mit besonders hoher Genauigkeit, so das Versprechen.

Für die Qualitätsprüfung und Monitoring-Aufgaben in der Fertigung seien zudem Messungen mit höherer Geschwindigkeit und einer für den Einsatz in der Produktion angemessenen Genauigkeit möglich. Sämtliche für Produktionsumgebungen erforderliche Software und Hardware sei ebenfalls erhältlich, so der Hersteller, von Fernsteuerung und Ergebnisprotokollierung über den Gestelleinbau des Geräts bis hin zu einer vollständigen Palette von Testadaptern für verschiedenste Bauelemente.

Die R&S LCX Messgeräte nutzen das Prinzip der selbstabgleichenden Messbrücke. Dies ermöglicht konventionelle Impedanzmessungen durch Messung von Wechselspannung und -strom für das Messobjekt einschließlich der Phasenverschiebung. Diese Werte werden dann zur Berechnung der komplexen Impedanz am jeweiligen Arbeitspunkt verwendet.