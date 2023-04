Das Elektronik- und Verbindungstechnikunternehmen Weidmüller will im Rahmen der Hannover Messe 2023 (17. bis 21. April) vier große Themenbereiche in den Fokus seines Messeauftritts stellen: Schaltschrankbau der Zukunft, die zukunftsorientierte Snap-in-Anschlusstechnik, Energien der Zukunft sowie The Easy Way to Industrial IoT & Automation. Für diese Bereiche verwirklicht das Detmolder Familienunternehmen nach eigenen Angaben bereits konkrete Konzepte und entwickelt diese stetig weiter. Weidmüller wird in Halle 11, Stand C57 auf dem Messegelände Hannover zu finden sein.

Schaltschrankbau der Zukunft: Digitalisierung und Automatisierung werden nach und nach die zentralen operativen Schwerpunkte im Schaltschrankbau. Entlang aller Prozessschritte des Schaltschrankbaus von morgen entwickele der Hersteller bereits heute die Lösungen. Und dies nicht nur durch innovative Elektronik und Verbindungstechnik, sondern auch mit der passenden Hard- und Software sowie smartem Zubehör für die Fertigungsprozesse in der Werkstatt.

Snap in: Mit automatisierten Fertigungsprozessen lassen sich Fehler vermeiden, Abläufe optimieren und Kosten reduzieren. Einee robotergestützte Verdrahtung soll daher in Zukunft ein elementar wichtiger Aspekt im Schaltschrankbau sein. Durch die spezielle Anschlusstechnik von Weidmüller seien bereits jetzt viele Reihenklemmen, Leiterplattensteckverbinder und schwere Steckverbinder für die automatisierte Verdrahtung optimiert, so der Hersteller.

Energie der Zukunft: Der Klimawandel ist eine der größten und wichtigsten Herausforderungen überhaupt. Die Nutzung von erneuerbarer Energie ist ein elementarer Baustein, um die Zukunft nachhaltiger zu gestalten. Für eine hohe Anlageneffizienz und Funktionalität liefere Weidmüller passende Produkte und Konzepte. Diese kommen in Anlagen und Maschinen der Photovoltaik, der Windenergie, der Elektromobilität sowie der Wasserstoffgewinnung zum Einsatz. Zudem entwickele man Lösungen für die DC-Industrie und beteilige sich an der Etablierung eines nachhaltigen Gleichstromökosystems.

The Easy Way to Industrial IoT & Automation: Damit auch Unternehmen des Mittelstands die Potenziale ausschöpfen können, die sich mit dem Einzug von IT-Technik in das OT-Umfeld ergeben, muss ihnen der Weg ins IoT so einfach wie möglich gemacht werden. Damit sollen die gewerbliche Digitalisierung und Automatisierung flächendeckend ihren Weg aus der Theorie in die Praxis finden.

Um dies zu realisieren, sind Lösungen für die effektive Erfassung, Vorverarbeitung, Kommunikation und Analyse von Daten erforderlich. Dazu biete man ein passendes Soft- und Hardware-Produktportfolio. Das Steuerungssystem u-control, die Service-Platform easyConnect sowie das offene, webbasierende Betriebssystem u-OS sollen Unternehmen einen leichten Weg ins IIoT – auch in Brownfield-Umgebungen – ebnen.