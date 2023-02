In Zeiten von Industrie 4.0, Smart Factory und vernetzten Kommunikationssystemen wachsen der Datenbedarf und die Anforderungen an die Datenübertragung stetig. Um den deshalb steigenden Ansprüchen an die KMU-Netzwerke zu entsprechen, hat der Netzwerkspezialist Trendnet seine Gigabit-Web-Smart-PoE+-Switch-Serie entwickelt. Diese ist nun um den TPE-3102WS-Switch mit acht 2,5-GBase-T-PoE+-Ports sowie zwei 10-GBit/s-SFP+-Slots für Hochgeschwindigkeits-Netzwerkverbindungen gewachsen.

Die PoE-Gesamtleistung von 240 W auf dem TPE-3102WS versorge bis zu acht angeschlossene PoE-Geräte wie Wireless Access Points, PTZ- und IP-Kameras oder VoIP-Telefonsysteme mit bis zu 30 W pro Port, wobei die Schaltkapazität 80 GBit/s betragen soll. Zudem verfüge der IPv6-fähige, smarte Switch über eine einfach zu bedienende, Web-basierte GUI-Verwaltungsoberfläche für die Konfiguration des Switches sowie eine Kombination von SMB-Verwaltungsfunktionen für einfache Bereitstellung.

Zu den erweiterten Funktionen des verwalteten Switches gehören LACP zur Gruppierung von Ports, um die Bandbreite zwischen den Switchen zu erhöhen, VLANs zur Segmentierung und Isolierung virtueller LAN-Gruppen, QoS für die Verkehrspriorisierung sowie Port-Bandbreitensteuerung und SNMP-Überwachung, so die Angaben von Trendnet. Dank der leicht zu steuernden Sprach-VLAN-Funktion soll die Isolierung und Priorisierung des VoIP-Verkehrs vom normalen Datenverkehr gelingen.

Der Switch ist mit acht 2,5-GBase-T-RJ-45-Ports ausgestattet, die höhere Gigabit-Geschwindigkeiten von bis zu 2,5 GBit/s über die vorhandene Cat5e- oder bessere Verkabelung ermöglichen sollen. Der TPE-3102WS biete außerdem zwei dedizierte 10-GBit/s-SFP+-Steckplätze für Hochgeschwindigkeits-Netzwerkverbindungen. Diese stellen laut Trendnet eine kostengünstige Lösung für das Hinzufügen von 10-GBit/s-Link-Fähigkeiten zu einem SMB-Netzwerk dar. Dabei senke das Switch-Design den Energieverbrauch und eliminiere störende Betriebsgeräusche.

Dank der PoE-Technik benötigt die Anwenderschaft nur einen Kabelsatz , um sowohl Daten als auch Strom zu liefern. So können Installateure und Integratoren mit dem TPE-3102WS Gerätekosten sparen und die Installationszeit reduzieren, so das Versprechen. Der Kabeldiagnosetest und die Verkehrsstatistiken des Switches helfen laut Trendnet bei der Netzwerk-Fehlersuche. Zudem verfüge der Switch im 19-Zoll-Rackmount-Design über LEDs die den Port-Status anzeigen.